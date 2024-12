Berichte über israelische Panzer in Pufferzone zu Syrien

6.37 Uhr: Israelische Panzer sind nach unbestätigten Medienberichten auf den besetzten Golanhöhen in die Pufferzone zu Syrien vorgedrungen. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, es handele sich um eine Sicherheitsmaßnahme, nachdem die Rebellen in Syrien die Kontrolle übernommen hätten. Der Grenzbereich auf den besetzten Golanhöhen sei bereits seit längerem verstärkt worden. Gegenwärtig halte man Angriffe syrischer Rebellen gegen Israel aber für unwahrscheinlich. Ein israelischer Armeesender sagte, man kommentiere die Berichte nicht.

Syrische Armee: Assads Regierungszeit ist beendet

Weißes Haus: US-Präsident Biden verfolgt "außergewöhnliche Ereignisse" in Syrien

6.21 Uhr: US-Präsident Joe Biden verfolgt nach Angaben aus Washington die jüngsten Entwicklungen in Syrien, wo islamistische Kämpfer nach eigenen Angaben die Hauptstadt Damaskus eingenommen haben. "Präsident Biden und sein Team beobachten die außergewöhnlichen Ereignisse in Syrien genau und stehen in ständigem Kontakt mit regionalen Partnern", erklärt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Sean Savett, am in Onlinenetzwerken.