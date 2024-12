News folgen Artikel teilen

In Syrien beseitigen die neuen Machthaber die Reste des alten Regimes. Geflüchtete rufen sie zur Rückkehr auf. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ausgangssperre in Damaskus aufgehoben

14.42 Uhr: Die Rebellen heben die Ausgangssperre in Damaskus auf. Alle Menschen sollten wieder an die Arbeit zurückkehren, teilen die Rebellen mit, die inzwischen eine Übergangsregierung gebildet haben.

Islamisten setzen Grabstätte von Assads Vater in Brand

14.18 Uhr: Islamistische Kämpfer haben am Mittwoch in Syrien das Grab des Vaters des gestürzten Machthabers Baschar al-Assad geschändet. Die Islamisten setzten die Grabstätte in der Stadt Kardaha in Brand und zündeten auch den Sarg von Hafis al-Assad an. Diese auf bluesky verbreiteten Bilder sollen die Aktion zeigen:

Kardaha liegt in der Nähe der Mittelmeerküste und ist der Heimatort von Hafis al-Assad, der Syrien rund 30 Jahre lang mit eiserner Hand regierte, bevor sein Sohn Baschar im Juli 2000 die Macht übernahm. Islamistische Kämpfer hatten am Sonntag die syrische Hauptstadt Damaskus erobert und Baschar al-Assad gestürzt.

Rebellenführer: Keine Begnadigung für an Folter Beteiligte

14.15 Uhr: Alle, die in Syrien an Folter und den Tötungen von Gefangenen beteiligt waren, sollen zur Rechenschaft gezogen werden und würden nicht begnadigt, sagt Rebellenführer Abu Mohammed al-Golani, auch unter seinem Geburtsnamen Ahmed al-Scharaa bekannt.

"Wir werden sie in Syrien verfolgen, und wir fordern Länder auf, Geflohene auszuliefern, damit wir Gerechtigkeit walten lassen können", schreibt Golani in einer Erklärung, die auf dem Telegram-Kanal des syrischen Fernsehens veröffentlicht wurde.

Baerbock setzt Sonderkoordinator für Syrien ein

13.46 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat ihren Staatsminister Tobias Lindner als Sonderkoordinator für Syrien eingesetzt. Der Grünen-Politiker solle die Präsenz Deutschlands in dem Land nach dem Umsturz erhöhen, sagte Baerbock nach einer Kabinettssitzung in Berlin. Die Ministerin bot gleichzeitig deutsche Hilfe für die Beseitigung von Chemiewaffen an.

"Wir haben nun die Chance, die Welt ein für alle Mal vor diesen Chemiewaffen Assads sicher zu machen", sagte sie. "Die noch vorhandenen Waffen müssen daher möglichst rasch in internationales Gewahrsam genommen werden." Deutschland hat sich bereits in der Vergangenheit an der Vernichtung syrischer Chemiewaffen beteiligt.

Syriens neuer Regierungschef fordert Geflüchtete zur Rückkehr auf

9.41 Uhr: Der neue Regierungschef Mohammed al-Baschir hat syrische Flüchtlinge in aller Welt dazu aufgerufen, in ihre Heimat zurückzukehren. "Mein Appell richtet sich an alle Syrer im Ausland: Syrien ist jetzt ein freies Land, das seinen Stolz und seine Würde wiedererlangt hat. Kommen Sie zurück!", so al-Baschir in einem Interview der italienischen Zeitung "Corriere della Sera".

Nach dem Ende der jahrzehntelangen Assad-Herrschaft müsse nun erst einmal Sicherheit und Stabilität in allen Städten Syriens wiederhergestellt werden, damit die Menschen zum normalen Leben zurückkehren können, erklärt al-Baschir. Es sei dann eines seiner wichtigsten Ziele, dem Land zu einem Aufschwung zu verhelfen. Dabei könnten Rückkehrer nach Syrien mit ihrer Erfahrung eine wichtige Rolle spielen. "Wir müssen unser Land wieder aufbauen und auf die Beine bringen, und wir brauchen die Hilfe aller", sagt er. Al-Baschir soll zunächst bis März im Amt bleiben.

