Viele Offizielle werden noch gesucht

Deutschland warnt Assad-Schergen vor Einreise

Andere, weniger hochrangige Verantwortliche im Assad-Regime sind offenbar in Syrien geblieben und wollen ihre Identität verschleiern. So interviewte der US-amerikanische Fernsehsender CNN in einem Gefängnis in Damaskus einen gerade freigelassenen Häftling. Später kam heraus, dass es sich um einen Leutnant des Luftwaffengeheimdienstes des Assad-Regimes, Salama Mohammad Salama, handeln soll.