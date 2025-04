Sex-Abenteuer endet in Handschellen

Israel gilt Islamisten wie der Hamas als Todfeind. Doch ihr Hass basiert auf verdrehten Argumenten. Wo die Fanatiker irren, erklärt Historiker Michael Wolffsohn.

Im Nahen Osten herrscht Krieg, schon wieder. Der Hamas und ihren Verbündeten ist Israels Existenz unerträglich, am 7. Oktober 2023 hat die islamistische Terrororganisation in einer Attacke mehr als 1.000 Menschen massakriert. Doch all dieser Hass auf Israel entbehrt der religiösen Grundlage, betont Michael Wolffsohn, Historiker und Autor des Buches "Feindliche Nähe. Von Juden, Christen und Muslimen".

Warum interpretieren Islamisten den Koran falsch? Weshalb hat ausgerechnet Donald Trump in der Nahostpolitik Erfolge vorzuweisen? Und inwiefern stehen sich Judentum, Christentum und Islam weit näher, als viele ahnen oder wahrhaben wollen? Diese Fragen beantwortet Michael Wolffsohn im Gespräch.

t-online: Professor Wolffsohn, die drei Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam haben einen gemeinsamen Ursprung. Nun lautet der Titel Ihres neuen Buches zum Thema: "Feindliche Nähe". Muss das so sein?

Michael Wolffsohn: Nein, Feindschaft muss keineswegs herrschen. Mein Buch ist das Angebot, einmal innezuhalten und nachzudenken. Deswegen ist es auch nicht allein ein Buch über Religion, sondern auch über Politisches geworden. Aber der Reihe nach: Ursprung und Gemeinsamkeit von Judentum, Christentum und Islam ist der Monotheismus, der Glaube an einen Gott. Sie heißen nach dem biblischen Stammvater Abraham auch abrahamitische Religionen, aber das ist fiktional, denn besagter Abraham war keine historische Figur.

Warum aber diese Feindseligkeit, auf die Juden immer wieder stoßen?

Auf der Mikroebene existierte und existiert ja durchaus jüdisch-christlich-postchristlich-muslimische Zusammenarbeit, auf der Makroebene sieht es anders aus. Da dominieren verbale und auch physische Gewalt vornehmlich gegen Juden und vornehmlich von Islamisten und ihren linken Rechtfertigern. Der von der Hamas verschuldete Gaza-Krieg seit 2023 ist ein Beispiel, die zunehmend offene Feindschaft gegen Juden und Israel in den westlich geprägten Gesellschaften ist ein weiteres.

Zur Person Michael Wolffsohn, 1947 in Tel Aviv geboren, lehrte bis zu seiner Emeritierung 2012 Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Heute ist der Autor zahlreicher Bücher publizistisch und als Vortragsredner tätig. Wolffsohn hat im Laufe der Zeit vielfache Ehrungen und Preise erhalten, so kürte ihn der Deutsche Hochschulverband 2017 zum Hochschullehrer des Jahres. 2023 erschien Wolffsohns Buch "Eine andere Jüdische Weltgeschichte", kürzlich veröffentlichte er sein neues Buch "Feindliche Nähe. Von Juden, Christen und Muslimen".

Moment! Die Bundesrepublik Deutschland hat sich immer wieder zu ihrer Verantwortung für Israel bekannt.

Das stimmt, ja. Nur nehmen Juden- und Israelfeindschaft in Deutschland trotzdem weiter zu. Der Hass auf Juden ist hierzulande aufseiten der Linken und der Rechten zu finden, die steigende Zahl von Menschen in Deutschland mit muslimischem Hintergrund tut ihr Übriges. Hier ist die Distanz zu Islamisten zu schwach.

Haben Sie einen Vorschlag, was sich dagegen unternehmen ließe?

Besser wäre es, die Gemeinsamkeiten von Juden, Christen und Muslimen herauszustellen, dann wäre schon ein großer Schritt gemacht, damit sie nicht weiter aufeinander einprügeln. Judentum, Christentum und Islam haben einen Stamm. Aus dem entwickelten sich drei Äste und aus denen verschiedene Zweige.

In Deutschland übersteigt die Zahl der Konfessionslosen allerdings mittlerweile die Zahl der Kirchenmitglieder.

Es ist erfreulich, dass Christen auf Juden heute mehrheitlich nicht mehr aus religiösen Gründen einschlagen. Kirchenaustritt bedeutet meistens auch ethische Indifferenz und Politisierung der Religion. Das bedeutet: Postchristen setzen Juden mit Israel gleich, also Politik. Ähnlich Muslime. Da ist von Anbeginn die Distanz zum Judentum. Seit 140 Jahren kommt der Kampf gegen Zionismus und Israel dazu. Letzteres aber weniger in der arabischen Welt als in der arabisch-islamischen Diaspora.

Bitte führen Sie diesen Punkt noch etwas aus.

Deutschland, zunächst der Westen selbstverständlich, hat sich nach 1945 darauf verständigt, dass Gewalt als Mittel der Politik nicht zu rechtfertigen ist. Daher auch der Slogan "Nie wieder Krieg", den wir alle so gut kennen, vor allem aber auch der tiefere Sinn dieser Worte: "Nie wieder Täter sein". Das ist gut so, das ist richtig. Die jüdische Seite hat nach Jahrtausenden der Verfolgung nach 1945 aber eine andere Schlussfolgerung gezogen: "Nie wieder Opfer sein". Das ist ebenfalls richtig so.

Bereits im Augenblick seiner Gründung musste sich Israel 1948 des Angriffs seiner arabischen Nachbarstaaten erwehren.