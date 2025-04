Am Freitagabend ist ein russischer Militärhelikopter in den polnischen Luftraum eingedrungen. Das Militär des Nato-Staats nennt einen möglichen Grund für Russlands Handeln.

Ein Hubschrauber der Ostseeflotte der russischen Marine sei über den polnischen Hoheitsgewässern in der Ostsee aufgetaucht, heißt es in der Erklärung. Nach Eintritt in den Luftraum sei das Fluggerät mit militärischen sowie zivilen Radarsystemen beobachtet worden. Die polnische Luftwaffe sei ständig in Einsatzbereitschaft gewesen. Wo genau sich der Vorfall abspielte und um welche Art Hubschrauber es sich handelte, geht aus der Erklärung nicht hervor.