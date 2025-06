Newsblog zum Krieg in Nahost

Aktualisiert am 19.06.2025 - 20:18 Uhr

Aktualisiert am 19.06.2025 - 20:18 Uhr Lesedauer: 8 Min.

US-Präsident Donald Trump (Archivfoto): Er habe seine Entscheidung über eine US-Beteiligung an den Angriffen auf den Iran noch nicht getroffen, heißt es. (Quelle: Michael Kappeler/Pool/dts Nachrichtenagentur/imago-images-bilder)

Trump entscheidet in "nächsten beiden Wochen" über Iran-Krieg

Der US-Präsident will seine Entscheidung über einen möglichen Angriff der USA auf iranische Atomanlagen "innerhalb der nächsten beiden Wochen" treffen. Das erklärte Donald Trumps Sprecherin, Karoline Leavitt.

Trump hatte von der Regierung in Teheran eine Kapitulation in dem seit dem 13. Juni anhaltenden Konflikt mit Israel verlangt. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete kurz vor Leavitts Aussage, dass hochrangige iranische und US-Vertreter in den vergangenen Tagen direkt telefoniert hätten.