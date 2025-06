Newsblog zum Krieg in Nahost Schah-Sohn will Revolution im Iran anführen

Reza Pahlavi, Sohn des letzten Schahs von Persien, während der Pressekonferenz. (Quelle: Abdul Saboor/reuters)

Der Sohn des letzten Schahs will eine Revolution im Iran. Israel greift erneut Ziele im Iran an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 23. Juni

Israel greift berüchtigtes Gefängnis in Teheran an

Israel setzt seine Angriffe auf den Iran fort. Am Montag nahm die Luftwaffe Ziele in der Hauptstadt Teheran ins Visier. Dabei wurde das Ewin-Gefängnis getroffen, in dem Dissidenten inhaftiert sind. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schah-Sohn will Revolution im Iran anführen

Der Sohn des letzten Schahs des Iran, Reza Pahlavi, will eine friedliche Revolution im Iran anführen. Das erklärte Pahlavi auf einer Pressekonferenz. Pahlavi betonte aber, dass er selbst kein politisches Amt anstrebe. Um den Fall des Regimes in Teheran herbeizuführen, appellierte er an die Mitglieder des iranischen Sicherheitsapparats und andere hochrangige Beamte, sich gegen das System zu stellen. Um dies zu koordinieren, habe er einen Kanal eingerichtet, über den sich abtrünnige Beamte mit ihm in Verbindung setzen könnten.

Nach dem Sturz des Regimes will Pahlavi einen Nationalen Einigungsrat einberufen, in dem Mitglieder der Zivilgesellschaft gemeinsam einen Plan für den Übergang zu einer demokratischen Gesellschaft ausarbeiten sollen. Der neue demokratische Iran soll dabei auf drei Säulen aufbauen: die territoriale Unversehrtheit des Iran, ein Bekenntnis zu individuellen Freiheiten und einer klaren Trennung zwischen Staat und Religion. Darüber hinaus erklärte Pahlavi, dass er einen Plan ausarbeiten würde, um den Iran auch wirtschaftlich wieder aufzubauen. Ziel sei es, den Iran zu einem der "attraktivsten Märkten der Welt" zu machen.

Den amtierenden Führer des Iran rief er auf, sein Amt niederzulegen. Ihn würde "ein fairer Prozess" erwarten – was laut Pahlavi keiner der Feinde des Mullah-Regimes je bekommen habe. Auch allen anderen Mitgliedern des Regimes würde der Prozess gemacht werden, es sei denn, sie würden sich jetzt gegen Ajatollah Ali Chamenei stellen.

Israel will Zugangswege zur Atomanlage Fordo blockieren

In der Nacht zu Sonntag griffen die USA die Atomanlage Fordo an. Nun legt Israel nach – und blockiert die Zugänge. Mehr dazu lesen Sie hier.

Israel: Berüchtigtes Ewin-Gefängnis im Iran angegriffen

Israels Armee greift nach Angaben des Verteidigungsministeriums das berüchtigte Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran an. Neben dem Angriff auf das Gefängnis "für politische Gefangene und Regimegegner" gebe es Schläge "mit beispielloser Härte" auf weitere "Regimeziele und staatliche Unterdrückungsorgane im Herzen Teherans", teilte das Büro von Verteidigungsminister Israel Katz mit. Lesen Sie hier mehr dazu.

