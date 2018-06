So sehen Karikaturisten das Trump-Kim-Treffen

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sind dankbare Motive: Karikaturisten haben das Treffen kritisch aufgespießt.

Die Verbündeten werden sich die Augen gerieben haben bei den Lobeshymnen von Donald Trump auf den nordkoreanischen Despoten Kim Jong Un. Das findet sich auch in den Reaktionen von Karikaturisten wieder. Werke von zehn Zeichnern hat t-online.de hier zusammengetragen. "Wer braucht mit Feinden wie diesen Freunde?", fragt Patrick Chapatte für die "New York Times".

#TrumpKimSummit : they get along - © Chappatte in Le Temps, Switzerland > https://t.co/IcX0E1rVMc pic.twitter.com/t5vvUtkzmf

Einer der Freunde ist jetzt besonders verlassen. Der französische Zeichner Nawak hatte im April einen glücklichen Trump verliebt mit Emmanulle Macron gezeigt. Die Zeichnung hat er noch mal verwendet – allerdings hält Trump jetzt ein anderes Händchen...



Sorry @EmmanuelMacron, there's a new bromance in the air :)#TrumpKimSummit #TrumpKim pic.twitter.com/MHVrrN85ax