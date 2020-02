Türkische Grenze zur EU

Erdogan über Flüchtlinge: "Wir haben die Tore geöffnet"

29.02.2020, 13:51 Uhr | dpa, AFP, jmt

Die griechische Polizei ist am Freitag mit Tränengas gegen Flüchtlinge vorgegangen. Die Menschen wollten in Richtung Europa nachdem Gerüchte über die Öffnung der türkischen Grenze laut wurden. (Quelle: t-online.de)

Die Türkei lässt syrische Flüchtlinge offenbar zu Tausenden die Grenze zur EU passieren. Es kommt zu Ausschreitungen an der griechischen Grenze. Präsident Erdogan wirft der EU gebrochene Versprechen vor.

Die Türkei hat nach eigenen Angaben Tausende Flüchtlinge die Grenze zur EU passieren lassen. "Wir haben die [Grenz-]Tore gestern geöffnet", sagte Erdogan in Istanbul. Seit Freitag seien 18.000 Flüchtlinge über die türkische Grenze in die EU gekommen. Mit Samstag könnten es bis zu 30.000 werden. Die EU habe ihre Versprechen nicht gehalten. Die Türkei könne so viele Flüchtlinge nicht versorgen.



Die Maßnahme hängt mutmaßlich mit der Eskalation im Norden Syriens zusammen. Aus Regierungskreisen in Athen hieß es, der türkische Präsident instrumentalisiere Millionen Migranten, um mehr Geld von der EU zu erhalten, damit er seine Politik und Militäraktion in Syrien fortsetzen könne. Erdogan hatte nach eigenen Angaben in Syriens Provinz Idlib umfassende Angriffe starten lassen. Dort rückt die syrische Armee mit Unterstützung Russlands seit Wochen vor. Viele Zivilisten sterben bei den Angriffen.

Gewalt an der Grenze eskaliert

Die Türkei hat bereits mehr als 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Ein Flüchtlingspakt mit der EU von 2016 sieht eigentlich vor, dass die Türkei Migranten vom Weg in die EU abhält. Im Gegenzug unterhält Ankara unter anderem finanzielle Unterstützung. Am Freitag hatten sich allerdings zahlreiche Flüchtlinge auf den Weg zu Grenze gemacht, da sie von der Ankündigung gehört hatten, sie dürften sie überqueren – tatsächlich durften sie die türkischen Grenzposten passieren, sodass es zu Auseinandersetzungen mit griechischer Grenzpolizei und Sondereinheiten der Bereitschaftspolizei kam. Aufnahmen der Konflikte sehen Sie oben in unserem Video.



Tränengas und Blendgranaten wurden eingesetzt und mindestens 66 Festnahmen gemeldet. Dabei soll es sich um Migranten handeln, die es geschafft hatten, auf griechisches Territorium zu kommen. "Es wurden mehr als 4.000 illegale Grenzüberschreitungen abgewendet", sagte der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas. Griechenland sei fest entschlossen, alles zu tun, um seine und die EU-Grenze zu schützen.

Griechenland verstärkt auch Seepatrouillen

Die Lage blieb am Samstag angespannt. Griechenland kündigte an, die Grenze auch vor den Inseln im Osten der Ägäis mit mehr als 50 Schiffen der Küstenwache und der Kriegsmarine verstärkt zu überwachen. "Die ganze Nacht durch haben die Sicherheitskräfte illegale Grenzübertritte verhindert", sagte Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos. Die Türkei lasse seit Freitag massiv Migranten zur Grenze kommen.

Der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, forderte die Bundesregierung auf, Griechenland bei der Verhinderung von Grenzübertritten zu helfen. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz kündigte an, im Bedarfsfall den Grenzschutz verstärken zu wollen. Österreich sei auch bereit, die Länder an der EU-Außengrenze mit zusätzlichen Polizisten zu unterstützen.