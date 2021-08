"Innerhalb von 36 Stunden"

Biden warnt vor weiteren Anschlägen in Kabul

29.08.2021, 02:13 Uhr | rtr

US-Präsident Joe Biden spricht im Weißen Haus über die Ereignisse in Afghanistan. Er kündigte weitere Vergeltungsschläge gegen IS-Milizen an. (Quelle: Reuters)

Der amerikanische Präsident Joe Biden sieht weiterhin eine große Gefahr von IS-Anschlägen am Kabuler Flughafen. Er kündigte weitere Schläge gegen die Terrorgruppe an.

US-Präsident Joe Biden droht dem IS-Ableger in Afghanistan mit weiteren Vergeltungschlägen. "Der Angriff war nicht der letzte. Wir werden weiter alle Personen jagen, die in die abscheuliche Attacke verwickelt sind und diese zur Rechenschaft ziehen", sagte Biden am Samstag. Die USA hielten zudem einen weiteren Anschlag auf den Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul für wahrscheinlich. Die Lage vor Ort sei weiterhin extrem gefährlich. Ein Anschlag in den nächsten 24 bis 36 Stunden sei höchstwahrscheinlich.

Nach dem Selbstmordattentat vor einem Tor des Flughafens mit bis zu 170 Toten, darunter 13 US-Soldaten, griffen die USA am Freitag ein IS-Ziel in der Provinz Nangarhar an der Grenze zu Pakistan an. Bei dem Drohnenangriff wurden dem US-Militär zufolge zwei hochrangige Mitglieder der Terrormiliz getötet. Biden hatte das Verteidigungsministerium angewiesen, einen Angriff auf ISIS-K, den afghanischen IS-Ableger, zu planen.

Die Taliban verurteilten den US-Vergeltungsschlag gegen den IS als einen "klaren Angriff auf afghanisches Gebiet". Jedoch baten sie ihrem Sprecher zufolge die USA und andere westliche Länder, diplomatische Beziehungen auch nach dem Abzug ihrer Soldaten aufrechtzuerhalten.