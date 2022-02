"Weimarer Dreieck"

Scholz: "Gemeinsames Ziel ist es, einen Krieg in Europa zu verhindern"

08.02.2022, 20:05 Uhr | dpa, t-online

Beim Treffen mit dem polnischen und französischen Präsidenten ruft der Kanzler erneut zur Deeskalation auf. Ansonsten müsse Russland weitreichende Konsequenzen fürchten. In der Konstellation nennt Scholz das Treffen "ein wenig historisch".

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland im Ukraine-Konflikt erneut zur Deeskalation aufgefordert. Eine weitere Aggression hätte für Russland "weitreichende Konsequenzen", sagte Scholz beim Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Berlin: "Unser gemeinsames Ziel ist es, einen Krieg in Europa zu verhindern."

Bei dem Treffen des sogenannten "Weimarer Dreiecks" warnte Duda vor der Gefahr eines Krieges in Osteuropa. Die russischen Truppenbewegungen seien die größten in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Macron betonte, dass Frieden und Stabilität der "größte europäische Schatz" sei. Dementsprechend sei es notwendig, diesen Zustand weiter aufrechtzuerhalten.

Die Dreiertreffen von Vertretern Deutschlands, Frankreichs und Polens finden seit 30 Jahren statt. Zuletzt kamen die drei Nationen in dem Format laut Scholz vor elf Jahren zusammen: "Ein wenig historisch ist das Treffen schon." In Polen wird der deutsche Kurs in der Ukraine-Krise kritisch gesehen. Vor allem die deutsche Absage an Waffenlieferungen in die Ukraine kommt in dem Nachbarland Deutschlands, das an Russland grenzt, nicht gut an. Man wünscht sich dort auch mit Blick auf die umstrittene Gasfernleitung Nord Stream 2 einen härteren Kurs Deutschlands gegenüber Russlands.