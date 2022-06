Aktualisiert am 13.06.2022 - 03:47 Uhr

Aktualisiert am 13.06.2022 - 03:47 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Zahl an nuklearen Waffen weltweit k├Ânnte erstmals seit dem Kalten Krieg wieder steigen, berichten Experten von Sipri. Es brauche nun konkrete Abr├╝stungsschritte der neun Atomwaffenstaaten.

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri geht davon aus, dass die Atomwaffenarsenale in der Welt als Folge derzeitiger Spannungen schon bald wieder gr├Â├čer werden. Trotz einer leichten Verringerung der Gesamtzahl nuklearer Sprengk├Âpfe auf weltweit sch├Ątzungsweise 12.705 rechnen die Friedensforscher in ihrem am Montag ver├Âffentlichten Jahresbericht damit, dass diese Zahl im Laufe des kommenden Jahrzehnts vermutlich wieder wachsen wird.