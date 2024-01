Anfang Januar war erneut ein Milizen-Führer in Bagdad durch einen US-Drohnenangriff getötet worden. Der irakische Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani hatte daraufhin erklärt, der US-Einsatz müsse beendet werden. Grundsätzlich sieht die Regierung in Bagdad den IS als besiegt und die Arbeit der Koalition als beendet an.