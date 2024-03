Donald Trump ist nach dem Super Tuesday die Kandidatur bei den Republikanern kaum mehr zu nehmen. Doch wie könnte im Falle eines Wahlsiegs sein Kabinett aussehen?

Mit seinem ersten Wahlsieg hatte kaum jemand gerechnet. 2024 sieht das allerdings anders aus: Nachdem Donald Trump auch am Super Tuesday seine Konkurrentin Nikki Haley weit hinter sich lassen konnte, ist Trump als Präsidentschaftskandidat der Republikaner gesetzt. Mehr zu den Ergebnissen lesen Sie hier.

Auch wenn Selbstzweifel Trump eher fremd sind, war sogar er 2016 von seinem Sieg gegen Hillary Clinton überrascht. Er habe am Wahltag lange mit einer Niederlage gerechnet, verriet er nach seinem Erfolg. Doch dann hätten sich "aus dem Nichts" die Ergebnisse zu seinen Gunsten gewandelt.

In diesem Wahlkampf hat Trump dagegen den Sieg fest im Blick: Ein politischer Anfänger ist der 77-Jährige mittlerweile nicht mehr, weswegen viele Politiker schon vor seiner zweiten Amtszeit warnen: "Schon jetzt hat er ein Team ihm treu ergebener Mitarbeiter um sich geschart, das seine Agenda zu einhundert Prozent umzusetzen versucht", sagte SPD-Außenpolitiker Nils Schmid t-online im Nachgang des Super Tuesdays. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump gilt in Personalfragen nicht als großer Stratege, der seine Mitarbeiter mit großem Vorlauf und konkretem Aufgabenbereich auswählt. Trotzdem kursieren bereits einige Namen, wenn es um mögliche Posten in seinem zweiten Kabinett geht. t-online stellt einige der Personen vor, die bei einer möglichen zweiten Amtszeit wichtig werden könnten:

Stephen Miller

Auch wenn der 38-Jährige nicht in der ersten Reihe in der Trump-Regierung stand, war Miller trotzdem eine der prägenden Figuren in Trumps erster Amtszeit: Miller schrieb für Trump Reden, war im Weißen Haus einer seiner wichtigsten Berater und gilt als Vordenker der damaligen Einwanderungspolitik. In seiner ersten Amtszeit verhängte Trump etwa einen vorübergehenden Einreisestopp für mehrere muslimisch geprägte Länder in die USA oder ließ geflüchtete Kinder von ihren Eltern trennen.

Innenpolitisch wird Migration wohl auch im kommenden Wahlkampf wieder eines der zentralen Themen sein – und Miller blieb auch nach Trumps Ausscheiden aus dem Weißen Haus loyal an dessen Seite. Es wird darüber spekuliert, dass er als Justizminister eine Schlüsselrolle im Kabinett übernehmen könnte: Miller dürfte dann die rechtlichen Grenzen von Trumps Handeln austesten, in dem Ministerium viele getreue Beamte einstellen und auch versuchen, dass Trump aus der zweiten Amtszeit möglichst straffrei herauskommt. Aktuell steht Miller der Organisation "America First Legal" vor, die sich Prozessen gegen die Biden-Regierung und der "radikalen Linken" verschrieben hat.

Richard Grenell

Der 57-Jährige ist in Deutschland kein Unbekannter: Trump machte Grenell 2018 zum US-Botschafter in Deutschland. Später war er vorübergehend auch Koordinator der Geheimdienste in seinem Kabinett. Jetzt werden Grenell Ambitionen auf das Amt des Außenministers nachgesagt.

Seine außenpolitische Position dürften vor allem die Nato-Staaten zu spüren bekommen. Seine harte Linie, auch gegenüber verbündeten Staaten, nannte er zuletzt "Hurensohndiplomatie": Wie Trump pocht auch Grenell öffentlich auf höhere Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten. Trump hatte zuletzt öffentlich gedroht, die USA würden ansonsten Staaten bei einem möglichen Angriff aus Russland nicht schützen.

Loading... Embed