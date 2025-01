Trump stuft Huthis erneut als Terrororganisation ein

2.15 Uhr: US-Präsident Donald Trump stuft die jemenitische Huthi-Bewegung erneut als "ausländische Terrororganisation" ein. Das Weiße Haus begründet diesen Schritt mit den anhaltenden Angriffen der Gruppe auf die Schifffahrt im Roten Meer. "Die Aktivitäten der Huthis bedrohen die Sicherheit amerikanischer Zivilisten und Mitarbeiter im Nahen Osten, die Sicherheit unserer engsten regionalen Partner und die Stabilität des globalen Seehandels", heißt es in einer Erklärung.

Trump erwägt Streichung staatlicher Mittel für Virusforschung

Ehemalige "Maga"-Oma lehnt Trumps Begnadigung ab

0.10 Uhr: Während viele von ihnen nun durch Trumps Begnadigung aus der Haft entlassen wurden und die wiedergewonnene Freiheit feiern, hat eine der Verurteilten sich kritisch über Trumps Vorgehen geäußert. Pamela Hemphill, die in Medien als die "Maga"-Oma bekannt wurde, sagte, sie werde die Begnadigung nicht annehmen. Seine Anhänger hätten "falsch" gehandelt, als sie am 6. Januar das Kongressgebäude stürmten. Die Abkürzung "Maga" bezeichnet Anhänger von Trumps "Make America Great Again"-Bewegung. Hier lesen Sie mehr darüber, warum Hemphill sich nicht begnadigen lassen will.