Trumps erste Rede vor dem US-Kongress "Amerika ist zurück"

Von t-online , aj Aktualisiert am 05.03.2025 - 04:04 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump bei seiner ersten Rede vor dem US-Kongress: "Amerika ist zurück". (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder)

Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen!

Donald Trump ist seit sechs Wochen im Amt. Und doch hat der US-Präsident sein Land und die Welt bereits auf den Kopf gestellt. Trump selbst gibt sich für seine bisherige Arbeit Bestnoten.

Als Donald Trump die Kammer betritt, bleiben die meisten Demokraten sitzen – eine ungewöhnliche Form des Protests bei einem solchen Anlass in den USA. Die Republikaner skandieren "USA!" und applaudieren. First Lady Melania Trump steht auf der Tribüne und lächelt – auch sie wurde bei ihrer Ankunft im Plenarsaal des Repräsentantenhauses bejubelt.

Der US-Präsident hält seine erste offizielle Rede vor dem Kongress. Trump eröffnete seinen Vortrag mit der Aussage: "Amerika ist zurück" (engl.: "America is back"). Er pries seine eigene Arbeit in den ersten Wochen im Amt als beispiellos erfolgreich an. Seit seiner Vereidigung vor sechs Wochen habe er schnell und unnachgiebig gehandelt, "um die großartigste und erfolgreichste Ära in der Geschichte unseres Landes einzuläuten", erklärte der 78-Jährige. "Wir haben in 43 Tagen mehr erreicht als die meisten Regierungen in vier oder acht Jahren – und wir fangen gerade erst an."

Amerikas Stolz und Selbstvertrauen seien zurück, schwärmte Trump. Der amerikanische Traum komme zurück – "größer und besser als je zuvor". Und der amerikanische Traum sei nicht aufzuhalten. "Unser Land steht vor einem Comeback, wie es die Welt noch nie gesehen hat und vielleicht auch nie wieder sehen wird", sagte er.

Abgeordneter wird von der Sitzung ausgeschlossen

Unter den demokratischen Abgeordneten und Senatoren regte sich schnell Protest. Kurz nach Beginn der Rede wurde der demokratische Abgeordnete Al Green aus dem Bundesstaat Texas von der Sitzung ausgeschlossen, nachdem er mehrfach Buhrufe gegen Trump gerufen hatte. Trump musste die Rede während des Vorfalls kurz unterbrechen.

Dann sprach Trump von konkreten Errungenschaften seiner Regierung in den ersten Tagen seiner Amtszeit. Dazu zählt er den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UN), die formelle Umbenennung des Golfs von Mexiko in "Golf von Amerika" und die Festlegung auf zwei Geschlechter. Auch die Zensur werde zurückgedrängt und die Meinungsfreiheit zurückgebracht. Trump sprach von einer "Revolution des gesunden Menschenverstands", die die ganze Welt erfasse.

Als eines der ersten großen politischen Themen sprach Trump die Inflation in den USA an, die in der Bevölkerung als eines der wichtigsten Probleme gilt. Er machte seinen demokratischen Vorgänger Joe Biden für die Lage verantwortlich und gab die Losung "Make America Affordable Again" (dt. etwa: "Zurück zu einem bezahlbaren Amerika") aus, eine Anspielung auf seinen Wahlslogan "Make America Great Again". Trump griff dabei auch die Preise für Eier auf, die im öffentlichen Diskurs in den USA zu einem Symbol für die Teuerung geworden sind.

Trump lobt Elon Musk