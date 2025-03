Nach Klagen von Menschenrechtsanwälten lässt Panama nun mehr als 100 von ihnen frei. Asylanträge will das Land einem Bericht der "New York Times" zufolge aber nicht akzeptieren. Die Migranten müssen sich also notgedrungen ein anderes Zielland suchen. Ähnliche Probleme gibt es in Asien, wo USAID etwa in Kambodscha, Laos und Vietnam Programme zur Räumung von Landminen finanzierte. Allein in Kambodscha starben in den vergangenen 30 Jahren 65.000 Menschen durch Sprengsätze, die aus bewaffneten Konflikten aus den 1960er- bis 1990er-Jahren stammen.

"Dies wird zweifellos zu vermeidbaren Todesfällen führen"

Die Kürzungen von US-Hilfen betrifft weltweit zudem Gesundheitsprogramme, besonders in Afrika. So setzte USAID beispielsweise in Südafrika Programme zur Bekämpfung von HIV und AIDS um, das Land ist auch dadurch zu einer führenden Nation bei der Erforschung der Viruserkrankung geworden. Dieser Kampf könnte nun einen schweren Rückschlag erleiden. Die Geschäftsführerin der südafrikanischen Desmond Tutu HIV Foundation, Linda-Gail Bekker, warnte bereits vor 500.000 Toten in zehn Jahren.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht vor allem wegen ausbleibender Finanzierung für Tuberkulose-Programme weltweit Millionen von Menschenleben in Gefahr: "Ohne sofortiges Handeln ist der schwer erarbeitete Fortschritt im Kampf gegen Tuberkulose in Gefahr", erklärte die Leiterin des WHO-Tuberkulose-Programms, Tereza Kasaeva, am Mittwoch. Allein im vergangenen Jahr seien mit dem Programm rund 3,65 Millionen Todesfälle durch Tuberkulose verhindert worden.

Auch aus den USA selbst kommen mahnende Stimmen: Ein hochrangiger USAID-Beamter warnte vor weltweiten Todesfällen nach dem Stopp der Hilfsgelder. Zu den von der Trump-Regierung blockierten Programmen gehörten auch Bemühungen, einen tödlichen Ebola-Ausbruch in Uganda einzudämmen, erklärte der Beamte Nicholas Enrich, in einem siebenseitigen Dokument, das Reuters vorliegt.

"Dies wird zweifellos zu vermeidbaren Todesfällen, Destabilisierung und massiven Bedrohungen der nationalen Sicherheit führen", schrieb Enrich in dem Memo, das auf den 28. Februar datiert ist. Es wurde per E-Mail an die Mitarbeiter der USAID-Abteilung für globale Gesundheit geschickt.

China könnte einspringen

Prekäre Verhältnisse für Migranten, schlechte Gesundheitsversorgung in bedürftigen Ländern, hinzu kommen die Folgen des Klimawandels weltweit – mit dem Stopp der Hilfszahlungen kurbelt Donald Trump diese Entwicklungen noch weiter an. Darin sind sich Experten einig. Die Migrationsexpertin Judith Kohlenberger sagte der "Bild"-Zeitung: "All das trägt nicht dazu bei, dass stabile Verhältnisse geschaffen werden, damit Menschen in ihrem Heimatland bleiben können."