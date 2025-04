Donald Trump wird an der Beerdigung von Papst Franziskus teilnehmen. Am Ostermontag muss er Handelsvertreter treffen, die von seinen Zöllen betroffen sind. Alle Entwicklungen hier.

Spekulationen um Powell-Entlassung – US-Börsen sehr schwach

Am Freitag hatte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der USA , gesagt, der Präsident prüfe, ob er in der Lage sei, Powell zu entlassen. Die Unabhängigkeit der Zentralbanken von politischen Einflüssen sei wirklich wichtig für deren Arbeit, betonte Chicagos Fed-Präsident Austan Goolsbee in einer Reaktion am Sonntag.

Harvard-Universität verklagt Trump

Die Elite-Universität Harvard hat eine Klage gegen die US-Administration unter Präsident Donald Trump eingereicht. Das berichten US-Medien, unter anderem die "Washington Post" am Montagabend. In der Klage wird argumentiert, dass die Maßnahmen der Regierung, einschließlich des Einfrierens von Bundesmitteln in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar, gegen das First Amendment, also den ersten Verfassungszusatz der US-Verfassung, verstoßen und somit nicht den gesetzlichen Verfahren entsprechen.