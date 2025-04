Newsblog zur US-Politik Trump dringt auf Absetzung von Notenbank-Chef Powell

US-Notenbank-Chef Jerome Powell gilt als strenger Kritiker der Zollpolitik Donald Trumps. Nun dringt der US-Präsident auf dessen Entlassung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump nimmt sich Fed-Chef Powell vor

US-Präsident Donald Trump dringt auf die Absetzung von Notenbank-Chef Jerome Powell: "Powells Entlassung kann nicht schnell genug erfolgen!", postete Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Trump und der Chef der US-Notenbank Fed liegen seit Längerem im Clinch. Powell weigert sich mit Blick auf die Inflationszahlen, die Zinsen zu senken. Nun legte Trump nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) sei dabei, die "Zinsen zum 7. Mal zu senken". Und Powell? "Immer zu spät und falsch", postete der US-Präsident und setzte dabei die letzten drei Worte in Großbuchstaben.

Die Unabhängigkeit der Notenbanken ist in marktwirtschaftlichen Systemen gesetzt. Umso kritischer wird Trumps Versuch der Einflussnahme gesehen. Powell hatte sich skeptisch zur Lage der US-Wirtschaft und den US-Zöllen geäußert. "Die bisher angekündigten Zollerhöhungen sind deutlich größer als erwartet, und das Gleiche dürfte für die wirtschaftlichen Auswirkungen gelten, zu denen eine höhere Inflation und ein langsameres Wachstum gehören werden", sagte der Fed-Chef zuletzt.

Trump: "Großer Fortschritt" bei Gesprächen mit japanischer Delegation

US-Präsident Donald Trump bezeichnet die Gespräche mit einer japanischen Handelsdelegation in Washington auf seiner Online-Plattform Truth Social als großen Fortschritt. Weitere Details gab er nicht an. Trump hatte überraschend persönlich an den Gesprächen teilgenommen. Ihm gegenüber saß der japanische Wirtschaftsminister Ryosei Akazawa. Japan hatte die direkte Teilnahme Trumps an den Gesprächen nicht erwartet. Laut einer mit der Planung Tokios vertrauten Person sollte es sich bei dem Besuch um eine Erkundungsmission handeln.

Vor Journalisten sagte der japanische Wirtschaftsminister wenig über Einzelheiten der Gespräche. Er habe nachdrücklich eine Aufhebung der von der Trump-Regierung verhängen Zölle gegen Japan gefordert. Akazawa kündigte ein weiteres Treffen der USA und Japans noch in diesem Monat an. Trump habe gesagt, ein Abkommen mit Japan habe höchste Priorität. Japan ist eines der ersten Länder, die mit den USA in Verhandlungen über Trumps Zölle eingetreten sind.

New Yorks Generalstaatsanwältin im Visier von US-Behörden