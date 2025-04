FBI setzt Lügendetektoren gegen Presseinformanten in den eigenen Reihen ein

Die US-Strafverfolgungsbehörde FBI hat damit begonnen, sogenannte Polygrafen, auch als Lügendetektoren bekannt, bei der Suche nach Presseinformanten in den eigenen Reihen einzusetzen. "Wir können bestätigen, dass das FBI damit begonnen hat, Lügendetektortests durchzuführen, um die Quelle von Informationslecks innerhalb des FBI zu identifizieren", erklärte das Büro für öffentliche Angelegenheiten des FBI gegenüber Reuters.

Die "Washington Post" hatte zuvor über den Einsatz von Lügendetektoren durch das FBI berichtet. Die Trump-Regierung geht seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten im Januar hart gegen Personen vor, die Informationen an Journalisten weitergeben.

US-Präsident Trump hält Rede zu hundert Tagen im Amt

US-Präsident Donald Trump ist am Dienstag seit hundert Tagen im Amt. Zu diesem Anlass hat der Republikaner eine Rede in der Stadt Warren nördlich von Detroit im US-Bundesstaat Michigan angekündigt (18 Uhr US-Ostküstenzeit, Mitternacht MESZ). Nach Angaben seines Stabs will Trump in seiner Ansprache die "erfolgreichsten und monumentalsten ersten 100 Tage einer Regierung in der Geschichte" der USA feiern.

1.000 Dollar pro Asylantrag: Trumps Republikaner für neue Gebühr

Ein Asylantrag in den USA könnte künftig mindestens 1.000 Dollar kosten (rund 880 Euro). Diesen Betrag schlagen Kongressabgeordnete der Republikaner von US-Präsident Donald Trump vor. In einem am Montag bekannt gewordenen Budgetentwurf für 2025 ist von einer Mindestgebühr die Rede. Bei einer steigenden Inflation könnte sich der Betrag demnach erhöhen. Bisher sind Asylanträge in den Vereinigten Staaten wie auch in Deutschland kostenlos. Asyl gilt als Grundrecht für politisch Verfolgte.

Ganze 8.500 Dollar sollen all jene zahlen, die ein Migrantenkind aus Bundesgewahrsam befreien wollen. In den USA werden Kinder, die unbegleitet einreisen, in der Regel unter Bundesaufsicht gestellt und in Pflegefamilien untergebracht.

Weitere Gebühren sind für Arbeitsgenehmigungen sowie Anträge für eine Greencard geplant, also eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Präsident Trump und die Republikaner wollten damit die Einwanderung wieder in geregelte Bahnen lenken und die nationale Sicherheit verbessern, hieß es in einem Begleittext zu dem Vorschlag.

US-Regierungsvertreter: Werden US-Zölle auf Autos verringern

Die Regierung des US-Präsidenten Donald Trump wird die Auswirkungen der US-Zölle auf die Autoindustrie verringern. Laut US-Regierungsvertretern sollen bereits am Dienstag einige US-Zölle auf ausländische Autoteile für in den USA hergestellte Autos reduziert werden. Zudem soll verhindert werden, dass US-Zölle auf im Ausland produzierte Autos auf andere Zölle aufgeschlagen werden.