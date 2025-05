Trump behauptet, Katholiken hätten das KI-Bild von ihm in Papstkutte geliebt. Die US-Regierung will die Kosten ihrer Abschiebekampagne senken. Alle Entwicklungen im Newsblog.

"Die Katholiken haben es geliebt" – Trump verteidigt umstrittenes Papstbild

Trump verkündet Washington als Austragungsort für NFL-Draft

Die NFL kehrt 2027 mit einem ihrer inzwischen wichtigsten Events in die Hauptstadt der USA zurück. Washington wird nach dann 86 Jahren erstmals wieder Gastgeber-Stadt für den Draft der National Football League sein, wie US-Präsident Donald Trump am Montag bei einem Termin im Weißen Haus verkündete. Bei der mittlerweile äußerst gut besuchten Veranstaltung, die sich über mehrere Tage erstreckt, wählen die Teams Nachwuchsathleten für ihren Profikader aus. Der Wettstreit um die größten Talente zieht die Fans in den Bann: In diesem Jahr reisten NFL-Angaben zufolge 600 000 Menschen in den Bundesstaat Wisconsin, um den Draft live in Green Bay zu verfolgen. Im kommenden Jahr wird Pittsburgh Gastgeber sein.