US-Wahl vor Entscheidung

Joe Bidens Vorsprung wächst in zwei Bundesstaaten

07.11.2020, 13:04 Uhr | t-online, ds, pdi

Nachdem Joe Biden in Pennsylvania Trump überholt hat, baut er nun seinen Vorsprung weiter aus. Auch in Nevada sieht es immer besser für ihn aus. Das ist der aktuelle Stand im Rennen um den Einzug ins Weiße Haus.

Der Demokrat Joe Biden steht kurz davor, das Rennen ums Weiße Haus für sich zu entscheiden. Bei der Präsidentschaftswahl in den USA werden derzeit in den Staaten mit dem engsten Ausgang die letzten Stimmen ausgezählt. Bisher hat Biden 253 Wahlleute sicher. Für den Sieg benötigt er 270. In diesen Staaten entscheidet sich jetzt die Wahl:

Pennsylvania (20 Wahlleute): Biden überholt Trump

Kurz vor dem Ende der Auszählung in Pennsylvania hat Joe Biden Donald Trump überholt. Nachdem der demokratische Herausforderer in den vergangenen Stunden massiv aufgeholt hat, liegt er nach Erhebungen von CNN nun mehrere Tausend Stimmen vor dem republikanischen Amtsinhaber. Und der Vorsprung wächst. Bleibt Biden in Pennsylvania vorn, ist die Wahl entschieden.

Georgia (16 Wahlleute): Biden nun mehr als tausend Stimmen vor Trump

Im wichtigen Bundesstaat Georgia ist der Vorsprung von Joe Biden im Rennen um das Weiße Haus noch ein Stück größer geworden. Zum Stand 9 Uhr MEZ am Samstag lag der Demokrat um 7.248 Stimmen vor Amtsinhaber Donald Trump, wie der TV-Sender CNN unter Berufung auf Zahlen der Wahlbehörde berichtete. Es war ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zu den 4.430 Stimmen Vorsprung wenige Stunden zuvor.



Nevada (6 Wahlleute): Bidens Vorsprung wächst

In Nevada, das sechs Wahlleute entsendet, konnte Biden seinen Vorsprung auf Trump auch ausbauen. Mittlerweile liegt er knapp 2 Prozentpunkte vorn.

North Carolina (15 Wahlleute): Knapper Vorsprung für Trump

In North Carolina wiederum führt kurz vor Ende der Auszählung zwar knapp. Aber es dürfte wohl reichen, um sich die 15 Wahlleute des Bundesstaates zu sichern.

Arizona (11 Wahlleute): US-Medien sehen Biden als sicheren Sieger

Die Nachrichtenagentur AP und der TV-Senders Fox News sehen nach Berechnungen einen Biden-Sieg im Bundesstaat Arizona als sicher an. Zuletzt konnte Trump in dem wichtigen Staat zwar etwas aufholen. Bidens Vorsprung aber betrug noch immer mehrere Zehntausend Stimmen. Der Staat stellt elf Wahlleute.

Alaska (3 Wahlleute): Sichere Bank für Amtsinhaber Trump

In Alaska sind erst etwa die Hälfte aller Stimmen ausgezählt, doch der Staat wird mit großer Wahrscheinlichkeit an Trump gehen. Von den bislang ausgezählten Stimmen entfallen rund zwei Drittel auf den amtierenden US-Präsidenten, drei Wahlleute vergibt der Staat.

In diesen Staaten ist die Wahl bereits entschieden

Diese US-Bundesstaaten hat Trump sicher (in Klammern die Anzahl der Wahlleute pro Bundesstaat): Texas (38), Florida (29), Indiana (11), Iowa (6), South Carolina (9), Oklahoma (7), Alabama (9), Missouri (10), Arkansas (6), Ohio (18), West Virginia (5), Tennessee (11), Mississippi (6), Kentucky (8), Louisiana (8) Wyoming (3), North Dakota (3), South Dakota (3), Nebraska (4), Kansas (6), Utah (6), Idaho (4) und Montana (3).

Insgesamt 213 Wahlleute.

Diese US-Bundesstaaten hat Biden sicher: New Mexiko (5), Hawaii (4), New York (29), Kalifornien (55), Arizona (11), Washington (12), Minnesota (10), Maine (4), Oregon (7), Vermont (3), Delaware (3), Maryland (10), Virginia (13), Massachusetts (11), Connecticut (7), New Jersey (14), Illinois (20), Rhode Island (4), New Hampshire (4), Nebraska (1), Colorado (9), Maine (3), Wisconsin (10), Michigan (16) und die Bundeshauptstadt Washington D.C.(3).

Insgesamt 253 Wahlleute.

Der Präsident wird in den USA nicht direkt vom Volk gewählt, sondern durch 538 Wahlmänner und -frauen. Davon stellt jeder Bundesstaat nach Bevölkerungsgröße eine bestimmte Anzahl. Der Kandidat mit den meisten Wählerstimmen im Bundesstaat verbucht grundsätzlich sämtliche Wahlleute des Staates für sich. Ausnahme: In Maine und Nebraska werden die Stimmen der Wahlleute nach Mehrheiten in den Wahlbezirken aufgeteilt. Der Gesamtsieger des Staates erhält zwei weitere Stimmen. In Maine gewann Trump so einen zusätzlichen Wahlmann, Biden wiederum einen in Nebraska.

Demokraten oder Republikaner – wer erringt die Mehrheit im Kongress?

Am 3. November wurde nicht nur der US-Präsident gewählt, sondern auch das gesamte Repräsentantenhaus und Teile des Senats. Im Repräsentantenhaus konnten die Demokraten ihre Mehrheit verteidigen. Sie hielten bisher 232 der 435 Sitze in der Kongress-Kammer, die bei der Wahl komplett zur Abstimmung stand.

Das sind die aktuellen Hochrechnungen zum Rennen um das Repräsentantenhaus:

Die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses vertreten jeweils einen Wahlbezirk und werden alle zwei Jahre direkt gewählt. Die dargestellte Umfrage gibt die Tendenzen in den Wahlbezirken wieder.

Kampf um den Senat entscheidet sich offenbar erst im Januar

Über die Mehrheit im US-Senat für die kommenden zwei Jahre werden voraussichtlich erst zwei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia Anfang Januar entscheiden. Auch der republikanische Senator David Purdue und sein demokratischer Herausforderer Jon Ossoff konnten ihre Rennen nicht im ersten Wahlgang entscheiden, wie die Nachrichtenagentur AP in der Nacht zum Samstag auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen meldete.

Neben den zwei Stichwahlen in Georgia stehen noch die Ergebnisse zu zwei Sitzen in Alaska und North Carolina aus – dort führen aber die bisherigen republikanischen Senatoren. Wenn die Rennen zu ihren Gunsten ausgehen, würden die Republikaner auf 50 Sitze vorrücken.

Hier sind die aktuellen Hochrechnungen:

Der Senat besteht aus 100 Senatoren. Jeder Bundesstaat ist mit zwei Sitzen vertreten. In den Bundesstaaten, die ein Mandat zu vergeben haben, wird darüber per Mehrheitswahl entschieden. Die dargestellten Umfragewerte geben die Tendenzen in den Bundesstaaten wieder.