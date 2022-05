Immer noch wichtig: Gerhard Schröder beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg 2016. (Quelle: /imago-images-bilder)

Skripal, Juschtschenko, Litwinenko – viele Morde und Anschläge gegen politische und gesellschaftliche Gegner werden Putin und seinen Diensten zugeschrieben. Inwiefern haben sich die Methoden der russischen Geheimdienste im Laufe der Zeit verändert?

Die Sowjets setzten ebenfalls Attentate ein. Sie nannten das "Liquidierung von Volksfeinden". Es gibt ein Buch mit dem Titel "The Man with the Poison Gun". Es handelt von der Ermordung Stepan Banderas, einem ukrainischen Nationalisten in München in den 50er-Jahren. Der KGB ging damals in Banderas Wohnhaus, wartete auf der Treppe und sprühte Gift auf ihn. Es sollte nach einem Herzinfarkt aussehen. Bandera starb. Seinen Namen könnte man einfach durch Sergei Skripal ersetzen.

Dieses Attentat ging aber schief.

Ja, wenn man Nowitschok anwendet, ist es bereits nach wenigen Stunden schwer zu sagen, was passiert ist. Bei Sergei Skripal war in Salisbury aber ein britisches Hightech-Militärkrankenhaus nebenan. Er wurde gerettet. Die Russen verüben viele Attentate und viele entdecken wir gar nicht. Wenn wir sie aber entdecken – und die Russen scheint das mittlerweile kaum noch zu kümmern –, sendet das ein starkes Signal aus dem Kreml: an potenzielle Verräter, die Rache fürchten müssen. Und auch an andere Staaten: Seht her, womit wir davonkommen. Diese Morde sollen einschüchtern. Das ist schon ein Unterschied zur Sowjet-Ära.

Warum diese Vorgehensweise?

Die Sowjetunion galt als Supermacht. Der Kommunismus war der Weg der Zukunft. Es war eine Ideologie, an die die Leute in den Sicherheitsdiensten wohl vielfach glaubten. Heutzutage gibt es in Russland keine Ideologie. Es gibt Korruption. Insbesondere Agenten im Ausland fällt es darum leicht zu sagen: "Was interessiert mich das? Ich werde eben auch etwas Geld verdienen, indem ich Dinge ausplaudere gegenüber den Amerikanern oder anderen." Wladimir Putin weiß das. Weil er keine Ideologie hat, stellt er mit diesen Morden klar, dass es sich um einen staatlichen Mord handelt. Die Botschaft: Hört zu, ihr könnt versuchen, mit den Briten oder Amerikanern zu reden. Aber selbst wenn du glaubst, du bist sicher, werden wir hinter dir her sein und dich irgendwann finden.

Hat auch der Westen sich so einschĂĽchtern lassen?

Ja, und es hat zu dem geführt, was wir heute in der Ukraine sehen. Putin ist eigentlich bereits seit 20 Jahren im politischen Krieg mit dem Westen: Wahlen manipulieren, Regierungen destabilisieren, Chaos und Desinformation verbreiten, Menschen auf der Straße töten. Jedes Mal, wenn wir uns dagegen wehrten, drohte er mit Eskalation. Oft haben wir dann einen Rückzieher gemacht. Wir sagten uns: Das ist es nicht wert. Es wird schon vorbeigehen. Vielleicht, wenn wir mit ihm Handel treiben und er erkennt, dass das auch in seinem Interesse ist.

Denken Sie, das hat sich nun wirklich geändert?

Tatsächlich kommt Putin mit seinem "Ich bin stärker als du" nicht mehr durch. Der Einmarsch in die Ukraine zeigt uns: Er war schon immer so. Er wird sich auch nicht ändern. Er hasst den Westen. Ein Teil des Problems ist jetzt, dass er nicht mehr viele Möglichkeiten hat. Er kennt nur Einschüchterungen und Drohungen. Aber seine Armee versagt. Putins Drohungen haben nicht mehr die gleiche Kraft wie früher. Darum droht er jetzt auch mit dem Einsatz von Atomwaffen. Das ist pure Verzweiflung, denn er hat keine andere Wahl.

Denken Sie, Putin wĂĽrde so weit gehen?