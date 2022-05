"Da ist diese Leere in deiner Brust, und du fĂŒhlst dich, als wĂŒrdest du dort hineingesaugt. Es fĂŒhlt sich so an, als wĂŒrdest du da nie mehr herauskommen, so als wĂŒrdest du ersticken", sagt Joe Biden in seiner Rede. Er weiß, wovon er spricht. Auch er hat mit Naomi und Beau Biden eine Tochter und einen Sohn verloren. Naomi zusammen mit seiner ersten Frau bei einem Verkehrsunfall. Beau starb an Krebs.

Sprachlos, hilflos und machtlos

"Nie wieder werden sie in die Betten ihrer Eltern hĂŒpfen können, um mit ihnen zu kuscheln", sagt Biden. Neben ihm steht seine Frau Jill, First Lady und selbst Lehrerin. "Warum sind wir bereit, mit diesem Gemetzel zu leben? Warum lassen wir das immer wieder zu? Wo in Gottes Namen ist unser RĂŒckgrat, um uns gegen die Lobbys zu erheben?". Der mĂ€chtigste Mann der Welt wirkt in diesem Moment zugleich wie der hilfloseste. Statt Antworten hat Joe Biden nur Fragen fĂŒr das Volk, welches er eigentlich schĂŒtzen soll.

Joe Biden zum Schulmassaker in Uvalde: "Ich wollte das nie wieder tun mĂŒssen." (Quelle: imago-images-bilder)

Zahlreiche Politiker und Prominente melden sich seither zu Wort und fordern, endlich zu handeln. Steve Kerr, Trainer des Basketballteams der Golden State Warriors in San Francisco, wurde besonders deutlich. 90 Prozent der Amerikaner seien fĂŒr hĂ€rtere Kontrollen. Aber 50 Senatoren wĂŒrden 90 Prozent der Amerikaner als Geiseln halten und nichts unternehmen. "Es macht mich krank", so Kerr. Dann verlĂ€sst er das Podium und ruft: "Es ist erbĂ€rmlich! Ich habe wirklich genug!"

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen ĂŒbermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Alles wie bisher

Doch die Waffengesetze der Vereinigten Staaten bleiben so, wie sie sind. Im Kongress fehlt den Demokraten die Mehrheit, die sie brĂ€uchten, um wirklich etwas zu verĂ€ndern. Die Macht der Waffenlobby, der National Rifle Association, ist zu groß, der Wille der gewĂ€hlten Abgeordneten und Senatoren zu klein, um nach all den Massakern der vergangenen Jahrzehnte endlich zu handeln. Mehr als 300 Millionen Waffen befinden sich in den USA in privaten HĂ€nden. In keinem anderen Land kommen so viele Menschen durch Schusswaffengewalt zu Tode.