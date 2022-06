"Wir gehen nicht mehr weg": William Barber fordert einen Armutsgipfel von Joe Biden.

Im Jahr 2018 hat der protestantische Pastor die Bewegung "Poor People's Campaign: A National Call for a Moral Revival" gegr├╝ndet. Eine Kampagne f├╝r und von den Armen Amerikas, die eine "Wiedergeburt der Moral" herbeif├╝hren soll, wie Barber es formuliert. Nicht 40 Millionen seien in Wahrheit arm in Amerika. Barber hat f├╝r seine Kampagne errechnen lassen, dass mehr als 140 Millionen Menschen in den USA arm sind oder nur ein extrem geringes Einkommen haben. Ein Beispiel f├╝r die Gr├╝nde: Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist eine Forderung, die viele im Land konsequent als Instrument des Kommunismus ansehen.

"Jeder hat das Recht zu leben" steht auf den Schildern der Demonstranten

Um die dramatischen Armutszahlen endlich wirksam zu bek├Ąmpfen, hat Barber in den vergangenen Jahren viele Verb├╝ndete um sich geschart. In der Menge des "Moral March" in Washington finden sich viele Schwarze, viele Latinos, aber auch viele Wei├če. Auff├Ąllig viele Frauen sind gekommen. Das "National Institute on Retirement Security" hat errechnet, dass amerikanische Frauen mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit st├Ąrker von Altersarmut betroffen sind als M├Ąnner. Schwarze Frauen trifft es dabei noch viel h├Ąrter.

"Wir m├╝ssen aufstehen"

"Ob ich mich zu den Armen z├Ąhlen w├╝rde? Ja!" Laurie Curse (links) will Geschichte schreiben.

"Ich m├Âchte dabei sein, wenn hier Geschichte geschrieben wird", sagt Laurie Curse. Sie ist aus North Carolina gekommen, ist 60 Jahre alt, arbeitet seit 18 Jahren in einer Fabrik, deren Namen sie nicht verraten m├Âchte. "Mein Gehalt ist seit fast zwei Jahrzehnten das gleiche. Das ist los in diesem Land. So wie mir geht Millionen anderer auch", sagt sie. W├Ąhrend Essen, Miete und Benzin immer teurer werden, werden die Menschen immer ├Ąrmer. "Ich habe inzwischen mein Auto verkauft, damit ich mir noch meine Krankenversicherung leisten kann", sagt Laurie Curse.