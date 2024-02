In einem Interview behauptete Carlson vor mehreren Monaten, die US-Regierung habe ihm auf geheimem Wege schon einmal klargemacht, er dürfe Wladimir Putin nicht interviewen. Der Geheimdienst NSA habe ihn abgehört. Weil man also versucht habe, ihn einzuschüchtern, sei es damals nicht dazu gekommen. Belege für diese Behauptung hat er nicht vorgelegt. Da er sich jetzt offensichtlich in Moskau befindet, ohne daran gehindert worden zu sein, wirkt diese Erzählung zumindest nicht per se plausibel.