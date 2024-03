Haley bei Vorwahlen weggefegt Trump fährt haushohe Siege ein Von dpa , t-online , wan 03.03.2024 - 02:23 Uhr Lesedauer: 2 Min. Donald Trump spricht bei einer Wahkampfveranstaltung in Virgina (Archivbild): Er siegte bei zwei weiteren Vorentscheiden der Republikaner. (Quelle: Jay Paul) News folgen

Donald Trump hat bei den Vorentscheidungen der Republikaner in zwei Bundesstaaten klar gewonnen. Konkurrentin Haley bleibt noch eine Hoffnung.

Der Republikaner Donald Trump hat seinen Siegeszug bei den US-Präsidentschaftsvorwahlen seiner Partei fortgesetzt. Der frühere Präsident und aktuelle Präsidentschaftsbewerber entschied am Samstag (Ortszeit) wie erwartet die parteiinternen Abstimmungen in den Bundesstaaten Missouri und Idaho für sich, wie die Sender NBC und CNN unter Berufung auf eigene Prognosen berichteten.

Missouri liegt in der Mitte des Landes und hat gut sechs Millionen Einwohner. Dort wurde wie zuvor auch in anderen Bundesstaaten nicht klassisch in Wahllokalen, sondern bei kleinen Parteiversammlungen – sogenannten Caucus-Treffen – abgestimmt. Trump gewann nach ersten Meldungen aus den Wahlbüros alle 54 Delegiertenstimmen.

In Idaho gewann Trump schon 2020 sowohl in der Vorwahl als auch in der Präsidentschaftswahl. Hier allerdings haben die Wähler die Möglichkeit, an verschiedenen Orten geheim abzustimmen. Auch hier hatte Haley das Nachsehen: Trump fegte nach ersten Auszählungen seine Konkurrentin mit 84 Prozent buchstäblich weg und kann weitere 32 Delegierte auf seiner Seite verbuchen.

Bei der Urwahl in Michigan hat sich der führende republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump haushoch gegen seine verbliebene Konkurrentin Nikki Haley durchgesetzt. Nach Angaben der Partei vom Samstag erhielt er fast 98 Prozent der örtlichen Delegiertenstimmen - 1575 zu 36. Michigan hatte am Dienstag eine reguläre Vorwahl abgehalten. Wegen eines Streites innerhalb der Partei wurden dabei zunächst nur 16 Parteidelegierte für den Nominierungsparteitag im Sommer bestimmt. Davon erhielt Ex-Präsident Trump zwölf. Mit seinem Sieg bei der Urwahl kommen noch 39 hinzu.

Eine Hoffnung bleibt Haley noch

Trump hat bei den Vorwahlen seiner Partei für die Präsidentschaftswahl im Herbst bislang alle Abstimmungen gewonnen. Die einzig verbliebene parteiinterne Konkurrentin – die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley – konnte keine für sich entscheiden. Offen ist, wie lange Haley noch im Rennen bleiben wird, da ihr faktisch keine Chancen mehr eingeräumt werden, Trump zu schlagen. Der Ex-Präsident hat trotz diverser Skandale, Eskapaden und einer chaotischen Amtszeit großen Rückhalt in der Parteibasis.

Eine Chance bleibt Haley an diesem Wochenende noch: Am Sonntag wird in Washington, D.C. abgestimmt. Hier gibt es deutlich mehr liberale Wähler, die Demokraten haben 2020 einen großen Sieg eingefahren.