Team Biden und Team Trump sollen besorgt sein

Dass Shanahan nun neben Kennedy Jr. im Wahlkampf steht, soll laut einem Bericht des US-Politmagazins "The Hill" sowohl das Team von Biden als auch Trump in Besorgnis versetzt haben. "Die Amerikaner werden sich auf ihre Stimme stürzen. Nicole Shanahan wird das Blatt wenden – und Biden und Trump wissen das", heißt es in einem Kommentar.

Umfragen sagen zwar ein knappes Rennen zwischen dem 81-jährigen Biden und dem 77-jährigen Trump voraus, und in den USA gelten Präsidentschaftsbewerber, die nicht an eine der beiden Parteien gebunden sind, als aussichtslos. Sie können dennoch bei den oft knappen Wahlausgängen den etablierten Parteien entscheidende Prozente streitig machen. Das könnte bei der anstehenden Wahl vor allem Joe Biden schaden.

Zudem stehen viele Wähler beiden Kandidaten skeptisch gegenüber – etwa 70 Prozent gaben in jüngsten Umfragen an, dass sie weder Biden noch Trump als nächsten Präsidenten haben wollen. Kennedy Jr. hat eine höhere Zustimmungsrate als Biden und Trump, berichtet "The Hill". Er sei auch der Favorit der Wähler unter 35 Jahren sowie der Unabhängigen und gewinne rapide an Stimmen bei den Minderheiten – Wählergruppen, die er nun dank der Nominierung von Shanahan erheblich vergrößern kann.

Video | Radikalisierung in der US-Politik: "Trump hat Ventil geöffnet" Player wird geladen Quelle: t-online

Der 70-jährige Kennedy Jr. aus der prominenten politischen Familie war jahrzehntelang selbst Demokrat, entfernte sich in den vergangenen Jahren jedoch zunehmend von der Partei und sagte sich im Oktober 2023 ganz von den Demokraten los, als er seine Präsidentschaftsbewerbung als Parteiloser verkündete.

Als Aktivist und Anwalt setzte er sich für Umweltanliegen wie sauberes Wasser ein. In der jüngeren Vergangenheit wurde der erklärte Impfgegner von Demokraten und Mitgliedern seiner Familie wegen der Verbreitung von Verschwörungsmythen und des Kontakts zu rechtsextremen Politikern häufig kritisiert. Auch Shanahan spricht sich gegen Impfungen aus.

Sie hat Zugang zu Geld, das Kennedy Jr. dringend braucht

Shanahan verkündete ihre Unterstützung für Kennedy Jr. in einer Rede: "Bitte hören Sie auf Bobby Kennedy in seinen eigenen Worten. Schauen Sie genau auf seine Vision für Amerika. Es ist eine Vision, die ich teile [...] Ich konzentriere die nächsten sieben Monate meines Lebens darauf, ihn auf jeden Stimmzettel in diesem Land zu bringen."