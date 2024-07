Erster Senator wagt sich gegen Biden aus der Deckung

12.44 Uhr: Mehrere Kongress-Abgeordnete der US-Demokraten haben in den vergangenen Wochen Zweifel an Joe Bidens Kandidatur geäußert. Nun schließt sich der erste Senator an: Michael Bennet aus dem Bundesstaat Colorado erklärt in einem CNN-Interview, Biden müsse sich mit der Frage auseinandersetzen, ob er seine Kandidatur fortsetzen sollte.