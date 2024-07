Neue Umfrage: Trumps Vorsprung schmilzt

In Umfragen liegt Trump knapp vor der Vizepräsidentin. In einem Beitrag auf seiner eigenen Plattform attackiert der Ex-Präsident den FBI-Direktor. Alle Informationen im Newsblog.

Umfrage: Trump liegt knapp vor Harris

Trump-Vize Vance verteidigt Angriffe auf Frauen ohne Kinder

Der heute 39-jährige Vance hatte 2021 in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News unter anderem führende demokratische Politikerinnen - darunter auch Vizepräsidentin Kamala Harris – als "kinderlose Katzen-Frauen" bezeichnet, die unzufrieden mit ihrem Leben seien. Die Äußerungen tauchten nun in sozialen Medien wieder auf und sorgten für viel Kritik.

Trump attackiert FBI-Direktor auf eigener Plattform scharf

Ferner schreibt Trump: "Nein, es war leider eine Kugel, die mein Ohr traf, und zwar hart. Es gab weder Glas noch Schrapnell. Das Krankenhaus nannte es eine 'Schusswunde am Ohr' und das war es auch. Kein Wunder, dass das einst so respektierte FBI das Vertrauen der Amerikaner verloren hat!". Außerdem seien diese und weitere Fehleinschätzungen des FBI-Direktors laut Trump Grund dafür, weshalb "er nichts über die Terroristen und andere Kriminelle weiß, die in Rekordzahlen in unser Land strömen".

Zuvor hatte Wray am Mittwoch dieser Woche in einer Anhörung vom Justizausschuss des US-Kongresses gesagt, dass Trump bei dem Attentat am 13. Juli möglicherweise nicht von einer Kugel, sondern von einem Schrapnell am Ohr getroffen wurde. Zudem kritisiert Trump in seinem Beitrag auf "Truth Social" den FBI-Direktor hinsichtlich seiner angeblichen vorherigen Aussage, dass Joe Biden physisch und mental fit sei. Das sei "falsch!", so Trump.