Pelosi-Landung: Chinesische Kampfflugzeuge überfliegen Taiwanstraße

Bei Landung von Pelosi Chinesische Kampfflugzeuge überfliegen Taiwanstraße Von dpa Aktualisiert am 02.08.2022 - 17:18 Uhr Lesedauer: 2 Min. China fährt Panzer auf: Die Drohungen des chinesischen Regimes gegenüber Taiwan nehmen zu. (Quelle: t-online)

Die US-Politikerin Nancy Pelosi ist in Taiwan gelandet. Während der Landung sollen chinesische Kampfflugzeuge den Meeresweg der Taiwanstraße überflogen haben.

Kurz vor einem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan haben chinesische Kampfflugzeuge nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens den Meeresweg der Taiwanstraße überflogen. Es handelt sich demnach um Maschinen des Typs SU-35, wie der Sender CCTV am Dienstag berichtete. Wie viele es waren und welches Ziel sie hatten, wurde nicht mitgeteilt. Die knappe Mitteilung erfolgte kurz vor der erwarteten Landung der Vorsitzenden des amerikanischen Repräsentantenhauses in Taiwans Hauptstadt Taipeh.

Pelosi landete am Abend (Ortszeit) in Taiwan. Schon im Vorfeld hatte Pelosis Besuch der demokratischen Inselrepublik die Spannungen um Taiwan erhöht. China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik, hatte mit Gegenmaßnahmen gedroht und auch militärische Aktionen in Aussicht gestellt.

China protestiert gegen Äußerung Baerbocks

Angesichts der Spannungen um Taiwan hatte die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Montag in New York vor einer Eskalation gewarnt: "Wir akzeptieren nicht, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt - und das gilt natürlich auch für China." Sie fügte hinzu, mit Blick auf den "brutalen russischen Angriffskrieg" gegen die Ukraine sei es wichtig, klarzumachen, dass die Weltgemeinschaft solches Verhalten nicht akzeptiere.