Olaf Scholz und Joe Biden: Ungleiche Waffenbrüder bei UN-Treffen in New York

Hinzu kommen praktische Einwände. Die US-Generalität soll immer wieder Sorgen um eine funktionierende Lieferkette für Ersatzteile und Reparaturen sowie fehlendes Training der ukrainischen Soldaten vorgetragen haben.

Doch die Amerikaner haben ihre Strategie zur Unterstützung im Laufe der Kriegsmonate ebenfalls immer wieder angepasst. Nicht ausgeschlossen, dass der nächste Schritt bevorsteht. Bislang aber will Biden nicht von einer echten Wende im Krieg sprechen. Sollte die ukrainische Armee jedoch auf breiter Front gegen die russischen Truppen vorgehen können, scheint auch in Washington klar zu sein: Die Soldaten bräuchten dann adäquaten Schutz. Heißt: Panzer.

Klar ist zudem: Die Militärhilfen der US-Regierung für die Ukraine sind mit Abstand die größten. Das Pentagon veröffentlichte vor wenigen Tagen, in welchem Umfang die USA bislang Material und Geld zur Verfügung gestellt haben: Laut Regierungsangaben ist das inzwischen ein Wert von rund 15,8 Milliarden US-Dollar. Joe Biden genehmigte erst vor wenigen Tagen eine erneute Unterstützung in Höhe von 600 Millionen US-Dollar. Scholz und Biden bleiben beim Volumen ungleiche Waffenbrüder.

Probelauf in Sachen Führung

In New York werden der Kanzler und der amerikanische Präsident bei den Vereinten Nationen aufeinandertreffen. Ein eigenes bilaterales Gespräch wird es zwar nicht geben. Zu einem Plausch am Rande wird es aber wohl mindestens kommen.

Doch die Zeit ist knapp. Anders als geplant wird Biden in diesem Jahr nicht zu Beginn der Generaldebatte am Dienstag sprechen, sondern erst am Mittwoch. Das Begräbnis der Queen am Montag ging vor.