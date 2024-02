Sportstar denkt an Olympia-Absage

Lars Klingbeil reist auf den Westbalkan, um ein Bündnis gegen Russland zu schmieden. Dabei stößt der SPD-Vorsitzende auf Widrigkeiten – und überraschende Erkenntnisse.

Es dämmert schon, als Lars Klingbeil vergangenen Samstagabend das Regierungsgebäude in Priština verlässt. "Kein einfaches Gespräch", sagt der SPD-Chef nachdenklich und bahnt sich einen Weg durch die Fußgängerzone der kosovarischen Hauptstadt. 70 Minuten hat er zuvor versucht, Kosovos Premierminister Albin Kurti zu erklären, dass sein Zeitfenster enger werde.

Doch für Kurti ist die Lage verzwickt. Die Spannungen mit dem serbischen Nachbarn nehmen zu. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Unruhen, wie zuletzt im vergangenen Herbst, als 30 Bewaffnete ein Kloster kaperten. Die serbische Regierung wirft dem Kosovo vor, die serbische Minderheit im Norden des Landes zu unterdrücken. Priština wiederum verdächtigt Belgrad, serbische Nationalisten im Land zu unterstützen und den Konflikt anzuheizen. Kurti, ehemaliger politischer Häftling in Serbien, will Stärke zeigen.

"Er hat das Herz am rechten Fleck"

Klingbeil ist für zwei Tage auf den Westbalkan gereist, in den Kosovo und zuvor nach Nordmazedonien. Als SPD-Chef hat er sich die Neuausrichtung der sozialdemokratischen Außenpolitik auf die Fahnen geschrieben. Ihre Kernidee: Deutschland muss eine Schlüsselrolle bei der Sicherheit Europas spielen, und die sieht sich mit einer neuen geopolitischen Lage konfrontiert. Es ist an der Zeit, ein Bündnis zu schmieden gegen russische und chinesische Interessen in der Region, findet Klingbeil.

Doch das ist gar nicht so einfach, wie er bei seiner Reise immer wieder zu spüren bekommt. Nach seinem Gespräch mit dem kosovarischen Premier Kurti sagt Klingbeil: "Er hat das Herz am rechten Fleck", aber müsse für den EU-Beitritt jetzt weitere Schritte gehen. Im November könnte Trump ins Weiße Haus einziehen und die wichtige US-Unterstützung einfrieren, so Klingbeil.

Was der SPD-Chef meint, aber so nicht sagt: Sollten sich die USA unter Trump abwenden, könnte nur ein engeres Bündnis mit Brüssel dem Kosovo Stabilität geben – doch das gibt es eben nicht umsonst.

Es ist noch viel Überzeugungsarbeit nötig, um dem jungen Staat die deutsche Position schmackhaft zu machen. Und nicht nur ihm: Auf seiner Reise trifft Klingbeil auch die sozialdemokratischen Parteichefs der anderen fünf Länder des Westbalkans. Sie will er ebenfalls davon überzeugen, dass Deutschland und Europa es ernst meinen mit der EU-Beitrittsperspektive für den Westbalkan im Rahmen des sogenannten Berliner Prozesses.

Und dass Russland, aber ebenso China die Region destabilisieren würden, wenn sie keiner stoppt.

Gegenpol zu Russland und China

Denn der neue heraufziehende Kalte Krieg zwischen Russland, China und dem Westen wird längst auch auf dem Westbalkan ausgetragen. Serbien, die größte Wirtschaftsmacht der Region, gilt als Einfallstor für den russischen und chinesischen Einfluss. Peking investiert Milliarden in die serbische Infrastruktur, Moskau liefert billiges Gas und antiwestliche Desinformation. Serbiens Regierungschef Alexander Vučić provoziert offen mit seiner prorussischen Haltung, beteuert aber, auch einen europäischen Weg gehen zu wollen.

Ein Widerspruch, der nicht mehr lange zu halten sein wird. Vergangene Woche forderte etwa der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der kurz vor Klingbeil in die Region gereist war, von Serbien ungewöhnlich deutlich, sich zwischen Europa und Russland zu entscheiden. Man könne "nicht auf zwei Hochzeiten tanzen", so Pistorius. In Belgrad war man erzürnt.

Klingbeil, der Serbien nicht auf seiner Besuchsliste hat, setzt weniger auf schrille Töne. Der SPD-Chef will ein nachhaltiges Netzwerk stricken, das stabil genug ist, um serbischen und damit russischen Destabilisierungsversuchen standzuhalten. Dafür braucht er keine Lautstärke und knallige Schlagzeilen, sondern das Vertrauen der künftigen Partner und vor allem: Zeit.

Eine neue Ostpolitik

Klingbeil denkt nicht an morgen oder übermorgen, sondern in langen Linien. "Zeitenwende heißt, dass wir in einer Welt der wachsenden geopolitischen Konfrontationen leben, die Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern", sagt er.