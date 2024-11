Auch mit Trump: Mehrheit sieht USA als wichtigsten Partner

Frankreich lag als Top-Partner nach Ansicht von 30 Prozent der Befragten auf Platz zwei. Danach kamen China (4 Prozent) und Polen (3 Prozent). Andere Länder haben keine nennenswerten Werte erhalten. Mit 14 Prozent gab eine große Gruppe der Befragten an, dass sie nicht wüssten, wer der wichtigste Partner Deutschlands sei.

Der Trump-Sieg scheint jedoch vielen Deutschen Kopfzerbrechen zu bereiten. 79 Prozent der Befragten glauben, dass Trumps Präsidentschaft negative oder sehr negative Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA haben wird. 17 Prozent hingegen glauben, dass Trump eher positiv oder sehr positiv für die amerikanisch-deutsche Freundschaft sein wird. Unter den AfD-Anhängern glauben 59 Prozent an einen positiven Trump-Effekt, unter den BSW-Anhängern sind es 16 Prozent, bei den CDU-Anhängern 14 Prozent.

Deutsche wollen eher Taiwan als Israel unterstützen

Die Unterstützung für die Ukraine ist bedeutend größer als für Israel und Taiwan . Der Anteil derer, die Taiwan im Konflikt gegen China militärisch unterstützen möchten, ist mit 31 Prozent größer als der Anteil, der Israel im Krieg gegen die Hamas helfen will (25 Prozent). 62 Prozent hingegen sprechen sich dafür aus, Taiwan nicht zu unterstützen. 70 Prozent sind gegen Hilfen für Israel.

Deutschland will mehr Geld für Europas Sicherheit ausgeben

Die Befragten wollen mehrheitlich, dass Deutschland für seine eigene Sicherheit vorsorgt: 73 Prozent wollen, dass die Bundesrepublik mehr Geld in europäische Sicherheit investiert, nur 24 Prozent sind dagegen. 62 Prozent glauben, dass die US-Wahl die politische Stabilität in Europa gefährdet, 33 Prozent glauben das nicht.

Bei der Frage, ob die Regierung in Zukunft bei internationalen Krisen mehr Verantwortung übernehmen sollte, ist Deutschland hingegen gespalten. Mit 46 Prozent sind etwas mehr Menschen dafür. 44 Prozent sind dagegen. Mehr militärische Unterstützung für andere Länder zu leisten, das wünschen sich nur 10 Prozent der Befragten. 71 Prozent wollen vermehrt auf Diplomatie setzen, 15 Prozent wollen mit Geld helfen. Die Führungsrolle übernehmen, falls sich die USA unter Trump zurückziehen, wollen jedoch nur 35 Prozent, während 58 Prozent Deutschland lieber nicht in dieser Rolle sähen.

Hier ist Deutschland Spitzenreiter in Europa

Nur die USA besser : Hier ist Deutschland Spitzenreiter in Europa

Methodik: Die Umfrage wurde telefonisch unter wahlberechtigten Personen in Deutschland durchgeführt. Es gab zwei Erhebungen: eine zu den USA mit 1.000 Befragten am 7. und 8. November 2024 und eine zu den weiteren außenpolitischen Themen mit 1.010 Befragten vom 11. bis 20. September 2024. Die Ergebnisse wurden so gewichtet, dass sie die deutsche Wählerschaft gut abbilden. Die Ergebnisse können um wenige Prozentpunkte abweichen.