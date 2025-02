Nach Großspende: Neue Plakate zur Unterstützung von AfD aufgetaucht

Nutella mit oder ohne Butter? Scholz antwortet

AfD-Wahlkampf mit Piepsern gestört – mehrere Verletzte

Habecks Wahl steht bereits fest

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hat seine Stimme zur Bundestagswahl am 23. Februar bereits abgegeben. Er werde am Wahltag nicht in Flensburg sein, sagte der Wirtschaftsminister. "Sollten Sie am 23.2. verhindert sein, kümmern Sie sich jetzt schon darum", appelliert er an alle Wähler. "Gehen Sie davor wählen, nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl oder machen Sie es wie ich, gehen direkt in die Wahlämter, die jetzt schon offen sind. Es ist eine wichtige Wahl." Mehr dazu lesen Sie hier.