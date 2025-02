Am Sonntagabend trafen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sein aussichtsreichster Herausforderer, Friedrich Merz (CDU), im ersten von zwei TV-Duellen vor der Bundestagswahl am 23. Februar aufeinander. Geleitet wurde die in ARD und ZDF zur besten Sendezeit ausgestrahlte Sendung von den erfahrenen Talkshow-Moderatorinnen Maybrit Illner und Sandra Maischberger.