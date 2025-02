Grünen-Politiker: Tragödie für die freie Welt

Grüne und SPD haben die Rede des US-Vizepräsidenten J. D. Vance kritisiert. "Das Agieren der Trump-Administration ist eine Tragödie für die gesamte freie Welt", sagte der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz am Freitag dem "Handelsblatt". "Bei den Diktatoren knallen die Sektkorken", fügte er hinzu. SPD-Chefin Saskia Esken bekräftigte indes die Abgrenzung zur AfD. Lesen Sie hier mehr dazu .

Regierungssprecher kritisiert Vance-Aussagen

Der Regierungssprecher Steffen Hebestreit kritisiert die Aussagen des US-amerikanischen Vizepräsidenten J. D. Vance. Dieser hatte zuvor in einem Interview für die Zusammenarbeit mit der AfD geworben. Zugleich spricht sich Markus Söder gegen eine Zusammenarbeit mit der Partei aus. Mehr dazu lesen Sie hier.

Merz: Übergriffiger Umgang mit Europäern

Friedrich Merz war nach der Rede von US-Vizepräsident J. D. Vance empört. Die Attacken des Amerikaners seien für ihn zwar "keine Überraschung" gewesen, sagte Merz RTL. Dennoch: "Es ist fast schon ein übergriffiger Umgang mit den Europäern, insbesondere mit uns Deutschen. Wir haben eine andere Meinung und das habe ich ihm heute Mittag in unserem Gespräch, das eigentlich um ganz andere Themen ging, auch ganz deutlich gesagt", sagte Merz dem Sender am Rande der Sicherheitskonferenz in München. Hier lesen Sie mehr dazu.