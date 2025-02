Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die FDP steht in zwei wichtigen Umfragen wieder bei fünf Prozent, der Wiedereinzug in den Bundestag rückt in greifbare Nähe. Auf den letzten Metern helfen soll nun eine "100-Tage-Agenda", die voll auf eine neue Wirtschaftspolitik setzt.

Kurz gab es für Christian Lindner (FDP) kein Halten mehr beim TV-Quadrell am Sonntagabend – obwohl er selbst gar nicht eingeladen war. "Geil. Eine Forsa mit 5", schrieb Lindner während der Sendung im sozialen Netzwerk X, dahinter drei Raketen-Emojis: Jetzt geht’s los, Vollgas, wir heben ab, so die indirekte Botschaft.

Den Satz löschte er kurz darauf zwar wieder, einen Screenshot seines ursprünglichen Posts erklärte er später jedoch so: "Ich war zu spontan begeistert! Bin dann zu offizieller Sprache gewechselt."

Bei den Liberalen, das zeigt auch diese kurze Episode, liegen Freud und Leid gerade nah beieinander. Und beide Gefühle sind eng verbunden mit der Frage, die gerade alle bei der FDP beschäftigt: Wie stehen wir in den Umfragen? Klappt es doch noch mit der Fünfprozenthürde – schaffen wir’s wieder in den Bundestag?

Zuletzt sah es nicht so aus. Seit Monaten verharrte die FDP bei vier Prozent in der Wählerzustimmung, würde so den Einzug ins Parlament knapp verfehlen. Umso größer ist darum dann die Freude, wenn, wie jetzt kurz vor der Wahl, wieder die Fünf vor dem Komma steht. Die Hoffnung: Wenn genügend Menschen mitbekommen, dass es doch noch klappen könnte, dass eine Stimme für die Liberalen nicht vergeudet ist, dann werden – ähnlich einer selbsterfüllenden Prophezeiung – auch mehr Menschen die Partei wählen. Dann holt die FDP am kommenden Sonntagabend tatsächlich die fünf Prozent.

Zwischen Hoffen und Bangen

Bei den von RTL und n-tv am Sonntagabend während des Quadrells eingeblendeten Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Forsa handelt es sich um die zweite Umfrage in nur wenigen Tagen, die den Liberalen Zuversicht verleiht. Zuvor hatte bereits am Donnerstagabend das Institut Allensbach für die FDP erstmals seit August wieder fünf Prozent ausgewiesen.

Obgleich andere Umfrageinstitute wie Infratest oder Forschungsgruppe Wahlen die FDP zuletzt weiter bei nur vier Prozent taxierten, sehen viele in Partei und Fraktion die Forsa-Zahlen darum als Trend. Noch am Abend posteten zahlreiche Liberale in den sozialen Medien Balkendiagramme, um die frohe Botschaft zu verbreiten. Im Gespräch mit t-online sagte FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle am Montag: "In Zeiten, in denen die Polarisierung und Zerrissenheit der Gesellschaft immer mehr zunimmt, wird immer mehr Menschen klar, dass sie auf eine liberale Kraft der Mitte im Parlament nicht verzichten wollen. Dieser Trend spiegelt sich nun in den Umfragen für die FDP wider."

Ähnlich sieht es auch Christoph Meyer, ebenfalls stellvertretender Fraktionschef der Liberalen im Bundestag, der am Sonntag noch mit Parteichef Lindner am Brandenburger Tor um Stimmen für die FDP warb: "Die erneute Fünf-Prozent-Umfrage gibt Aufwind für alle, die sich Veränderungen in Deutschland wünschen", sagte er am Montag t-online. "Wie sehr die FDP in der Regierung gebraucht wird, zeigt das schwammige Hin und Her bei CDU, SPD und Grünen."