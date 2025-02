Parteivorsitzende der Linken hat gewählt

14.20 Uhr: Die Co-Parteivorsitzende der Partei Die Linke, Ines Schwerdtner, gibt in ihrem Wahlkreis in Berlin-Lichtenberg – in dem sie gegen die AfD-Politikerin Beatrix von Storch antritt – ihren Wahlzettel ab. Auf X schrieb die 36-Jährige, dass sie eine Partei gewählt habe, "die unbestechlich ist und bedingungslos an der Seite der arbeitenden und armen Menschen steht". Am Ende des Beitrags erklärt sie, dass diese Partei Die Linke sei.

Höcke bei Wahl in Thüringen

14.05 Uhr: Der rechtsextreme Vorsitzende der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Björn Höcke, gibt in seinem Wahlkreis seinen Stimmzettel ab. Anders als bei der Landtagswahl in Thüringen im September kandidiert der AfD-Politiker nicht selbst für ein Mandat.

Erste Zahlen zur Wahlbeteiligung

13.50 Uhr: Zum Mittag veröffentlichen die ersten Bundesländer Zahlen zur vorläufigen Wahlbeteiligung. Vereinzelt liegen die Werte noch niedriger als bei der Bundestagswahl 2021, während in Großstädten bereits zum Mittag vergleichsweise viel gewählt wurde. Mehr dazu lesen Sie hier.

Aiwanger gibt Stimme in Bayern ab

13.40 Uhr: Der Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, gibt die Stimme in seinem Wahlkreis in Landshut am Mittag ab. Die Freien Wähler streben bei der Bundeswahl an, mit drei Direktmandaten in den Bundestag einzuziehen – eines davon möchte Aiwanger in seinem Wahlkreis erringen. Nach der Stimmabgabe meldete sich Aiwanger per Video bei seinen Wählern.

Dort warnt er vor einer möglichen Koalition: "Ich hoffe, dass Schwarz-Rot-Grün nicht kommen wird, denn sonst sehen wir uns wahrscheinlich in diesem Jahr im Wahllokal wieder." Die Probleme in Deutschland könne eine solche Koalition nicht lösen, so Aiwanger. Im Interview mit t-online spricht er über die Bundestagswahl und die Gefahr, die von einer ganz bestimmten Partei für das Land ausgeht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ministerpräsident im falschen Wahllokal

13.30 Uhr: Kurzzeitig verirrt sich der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD in ein falsches Wahllokal in Hannover. Als der 66-Jährige seine Stimme abgeben will, wird der Irrtum bemerkt. Daraufhin begibt sich Weil in das etwa 800 Meter weiter entfernte Wahllokal, in dem er schließlich seine beiden Kreuze setzen kann.