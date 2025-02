News folgen Artikel teilen

Die SPD hat erstmals seit Jahrzehnten das Direktmandat in Kiel verloren. Friedrich Merz will bis Ostern eine Regierung bilden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Loading... Embed

Diese Partei hat die wenigsten Stimmen erhalten

11.32 Uhr: 29 Parteien waren zur Bundestagswahl angetreten, sieben von ihnen werden im Parlament vertreten sein. Doch wie haben die anderen abgeschnitten? Und welche Parteien hat am wenigsten Stimmen bekommen? Das erfahren Sie hier.

Zurück in die Opposition: Das sagen Habeck und Baerbock

11.23 Uhr: Auch auf Nachfrage sagt Habeck nicht, ob er sein Bundestagsmandat annehmen wird. Habeck verweist auf die Besprechungen der Parteigremien am Mittwoch, in denen die Partei über ihre Zukunft diskutieren will. Das Angebot der Gesprächsbereitschaft sei im Land nicht so angenommen worden, wie er sich das erhofft habe, so Habeck.

11.17 Uhr: Die neue Bundesregierung müsse Verantwortung für die gesamte Bevölkerung übernehmen, sagt Baerbock mit Blick auf das hohe Wahlergebnis der AfD und die Migrationsdebatte der vergangenen Wochen. Menschen mit Migrationsgeschichte hätten die Abstimmung mit der AfD im Bundestag mit Sorge betrachtet. Baerbock äußert sich auf Nachfrage nicht dazu, ob sie für die Fraktionsspitze kandidieren wird.

11.10 Uhr: Baerbock erinnert daran, dass am 24. Februar 2022 der Krieg Russlands gegen die Ukraine begann. "Die Welt wartet nicht auf Deutschland, wir haben in den letzten drei Jahren erlebt, wenn wir als liberale Demokratien nicht da sind, dann füllen andere diese Lücke." Um Frieden und Freiheit zu sichern, müsse man die Kraft finden, die nötigen Mittel für die Verteidigung Europas zu finden. Die Schuldenbremse sei dafür nicht angemessen. Auch die Infrastruktur in Deutschland müsse erneuert werden, um den sozialen Zusammenhalt im Land zu sichern.

11.08 Uhr: Habeck fordert eine Reform der Schuldenbremse, die nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag verändert oder abgeschafft werden kann. Jetzt übernimmt Annalena Baerbock das Wort.

11.04 Uhr: Als der Wahlkampf gestartet sei, hätten die Grünen noch einstellige Umfragewerte gehabt, so Habeck. Trotzdem entspricht das Ergebnis der Grünen von knapp 12 Prozent nicht seinen Vorstellungen. "Ich wollte mehr", so Habeck. Er selbst werde keine führende Rolle mehr bei den Grünen anstreben. Dass die Grünen nicht mehr Stimmen erhielten, sieht Habeck einem allgemeinen Rechtsruck im Land geschuldet. Als Beispiel nennt Habeck die gemeinsame Abstimmung der Union mit der AfD in der Migrationspolitik.

11.02 Uhr: In der Bundespressekonferenz äußern sich Annalena Baerbock und Robert Habeck zum Ergebnis der Bundestagswahl. "Die Dinge entwickeln sich in unglaublicher Geschwindigkeit", sagt Habeck. "Deutschland braucht schnell eine stabile Regierung, die schnell die notwendigen Schritte einleiten."

Internationale Pressestimmen: "In Deutschland riecht es nach Weimar"

10.45 Uhr: Die Union hat die Bundestagswahl klar gewonnen und dürfte mit Friedrich Merz den nächsten Kanzler stellen. Nach dem vorläufigen Ergebnis kommt die rechte AfD auf Platz zwei. Das Ergebnis hat international Reaktionen hervorgerufen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das sind die AfD-Hochburgen im Westen

10.30 Uhr: In den ostdeutschen Bundesländern ist die AfD bereits seit Längerem etabliert und gewann bei der Bundestagswahl 2021 mehrere Wahlkreise. In diesem Jahr ist die blaue Dominanz noch deutlicher zu erkennen. Sie holte in 46 von 48 Wahlkreisen die meisten Zweitstimmen. Doch auch im Westen feierte sie nun Erfolge. Lesen Sie hier mehr dazu.

BSW will Wahlergebnis juristisch prüfen lassen