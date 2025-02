SPD-Spitze erklärt sich zur Wahl

13.18 Uhr: Klingbeil möchte am Mittwoch für den Posten als Fraktionschef kandidieren. Ob er allerdings in einer neuen Regierung ein Ministeramt übernehmen könnte, ließ Klingbeil offen. Aktuell liege der Ball bei möglichen Verhandlungen bei der Union.

13.13 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil spricht von einem dramatischen Abend, den die Partei am Wahlsonntag erlebt habe. "Das werden harte Jahre für uns." Man müsse jetzt für die Sozialdemokratie kämpfen, betont Klingbeil. Der Parteichef ist überzeugt, dass man in Zukunft positiver auf die Amtszeit von Scholz als Bundeskanzler blicken wird.

13.08 Uhr: Scholz räumt ein, dass auch er Verantwortung für das schwache Ergebnis habe. Die SPD werde dennoch auch in Zukunft in Deutschland gebraucht. Weitere Angaben zu seiner eigenen Zukunft macht Scholz nicht.

Kretschmer: Mit SPD auf Augenhöhe sprechen

12.53 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht eine gute Basis für Verhandlungen über eine neue unionsgeführte Bundesregierung. "Es läuft auf CDU, CSU und SPD hinaus", sagt er am Rande von Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. Dies seien drei Parteien, die in der Geschichte der Bundesrepublik immer diejenigen gewesen seien, die auch große Krisen gemeistert hätten. "Das Wichtigste ist, dass wir miteinander auf Augenhöhe in ein Gespräch kommen, dass man jetzt keine Vorfestlegungen macht, keine roten Linien macht, dass man sich gegenseitig nicht überfordert."