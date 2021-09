In der ARD-"Wahlarena"

Baerbock will Ministerium für Gleichstellung

06.09.2021, 20:47 Uhr | dpa, t-online, das

Noch im April hatten die Grünen die Umfragen bei der Bundestagswahl angeführt – mittlerweile sind SPD und Union vorbeigezogen. Kann die Grüne Kanzlerkandidatin im Gespräch mit Bürgern punkten?

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, stellt sich am heutigen Montag in Lübeck den Fragen der Wählerinnen und Wähler. Um einen möglichst großen Querschnitt der Bevölkerung zu erreichen, wird ein Großteil des Publikums mit Hilfe von Meinungsforschern ausgewählt.

Das Rennen um das Kanzleramt: Alle Zahlen im Überblick

Zu Beginn der Diskussion wurde Baerbock gefragt, wie sie den Notstand in der Pflege beheben könne. Die Kanzlerkandidatin sagte zunächst, dass es bei lobenden Worten in der kommenden Regierung in dem Bereich nicht bleiben dürfe: "Im Bundestag haben wir auch sehr viel geklatscht, davon kann man allerdings nicht die Miete zahlen."

Baerbock schlug unter anderem vor, für Pflegekräfte eine 35-Stunden-Woche einzuführen. Gleichzeitig müsse man mehr Personal einstellen. Eine Fragestellerin, die selbst in dem Beruf tätig ist, entgegnete ihr daraufhin, dass eine Reduzierung der Arbeitszeit nur den Druck noch mehr erhöhe. Die Politikerin der Grünen ist allerdings der Meinung, dass die zeitliche Entlastung dafür sorge, dass die Pflegekräfte die Belastung besser steuern könnten. Auch eine Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro sei in dem Bereich "überfällig."

Bei dem Thema Alltagsrassismus schlug die Grünen-Politikerin vor, ein "Gesellschaftsministerium" zu schaffen, das sich für mehr Gleichstellung einsetzt. Ein Fragesteller hatte sich zuvor geklagt, dass er sich mehrfach auf Stellen im öffentlichen Dienst beworben hatte, allerdings wegen seines türkischen Nachnamens bisher keinen Erfolg hatte. Die Moderatoren regten an, dass Baerbock sich die Telefonnummer des Fragestellers holen sollte, um ihn im Nachgang der Sendung zu helfen. Baerbock versicherte, auch nach der Sendung in Kontakt zu bleiben.

Partei auf Rang drei abgerutscht

Baerbock und ihre Partei stehen nach den letzten Umfragen unter Druck. Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts "Insa" für "Bild" kommen die Grünen aktuell auf 15,5 Prozent und liegen damit deutlich hinter der CDU/CSU mit Kanzlerkandidat Armin Laschet (20,5) und der SPD mit Olaf Scholz (26).

Die Grünen hatten mit ihrer Parteivorsitzenden erstmals eine Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf geschickt. Nachdem ihre Kandidatur Ende April öffentlich gemacht wurde, führten die Grünen nach wenigen Wochen die Umfragen mit bis zu 26 Prozentpunkten an. Seit Mitte Mai hat die Partei rund zehn Punkte in der Wählergunst verloren. In der Wahlarena wird sich am Dienstag SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz den Fragen der Bürger stellen, Armin Laschet folgt am 15. September.