SPD-Kanzlerkandidat im ZDF

Wirecard-Geschädigte konfrontiert Scholz: "Das ist eine Katastrophe"

14.09.2021, 21:19 Uhr | t-online

In den Umfragen liegt die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz vorn, doch zuletzt gab es auch Vorwürfe gegen den Finanzminister. In der ZDF-Sendung "Klartext" muss sich Scholz jetzt den Fragen der Bürger stellen.

Nach Armin Laschet von der Union stellt sich am Dienstag auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in der ZDF-Sendung "Klartext" den Fragen von Bürgern. Das Publikum wurde vom Sender über Aufrufe in sozialen Netzwerken rekrutiert, um ein "breites Spektrum an politischen Themen und gleichzeitig einen Querschnitt der Bevölkerung abzubilden", so das ZDF. Moderiert wird die Sendung von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und Moderatorin Bettina Schausten. Grünenkanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist am Donnerstag zu Gast in der Sendung.

Welchen Fragen muss sich Olaf Scholz stellen – und wie reagiert der SPD-Kanzlerkandidat?

Die erste Frage an Scholz kommt von Uschi Sachs. Die Berlinerin engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich für arme Menschen im Stadtteil Neukölln. "Bekommen Menschen eigentlich Rentenpunkte oder eine andere Form der Wertschätzung vom Staat? Denn die vermissen wir", so Sachs in Richtung Scholz.

Wirecard-Anlegerin: "Das ist eine Katastrophe"

In seiner Antwort verweist Scholz auf die von der großen Koalition verabschiedete Grundrente und seine Forderung, den Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde anzuheben. "Wir müssen mehr für ehrenamtliches Engagement tun, aber ich glaube nicht, dass Rentenpunkte dafür der richtige Punkt sind." Stattdessen müsse die Ehrenamtspauschale "immer ordentlich angepasst" werden, außerdem sollten Ehrenamtler zum Beispiel Vorteile haben, wenn sie Bus und Bahn nutzten. "Unsere ganze Gesellschaft würde ohne Frauen wie Sie nicht funktionieren", so Scholz zu Uschi Sachs.

Eine weitere Frage kommt von einer geprellten Wirecard-Anlegerin aus Brandenburg. "Im Januar 2019 haben Journalisten der 'Financial Times' über Ungereimtheiten bei Wirecard berichtet. Warum sind Sie der Sache nicht nachgegangen? Stattdessen haben Menschen weiter dort investiert und Haus und Hof verloren, das ist eine Katastrophe."

"Nein, das befriedigt mich nicht"

Die Aufsichtsbehörden seien den Vorwürfen sofort nachgegangen, hätten aber nicht genügend Kompetenzen gehabt, so Scholz. Das habe die Regierung jetzt verbessert, so Scholz: Es gebe jetzt schärfere Auflagen für Bilanzprüfer, zudem sei die Börsenaufsicht Bafin gestärkt worden.

"Sind Sie zufrieden mit der Antwort?", will Moderator Frey von der Fragestellerin wissen. "Nein, das befriedigt mich nicht", sagt sie. "Die Geschädigten bekommen ihr Geld nicht zurück und niemand übernimmt die Haftung."

Scholz nimmt seinen Staatssekretär in Schutz

An dieser Stelle fragen die Moderatoren nach den jüngsten Ermittlungen gegen Scholz' Staatssekretär Wolfgang Schmidt. Dieser soll während der Razzia im Finanzministerium am Donnerstag den Beschluss der Staatsanwaltschaft Osnabrück auf Twitter veröffentlicht haben.



Scholz nimmt den Staatssekretär in Schutz: Dieser habe mit dem Tweet darauf hinweisen wollen, dass es bei der Razzia nicht um Beschuldigte in den Ministerien gegangen sei. Aus Sicht Schmidts sei der Tweet rechtlich in Ordnung gewesen. "Ich kann das nicht beurteilen, da ich nun auch andere Dinge tue", so Scholz. "Aber das wird jetzt auch in einem ordentlichen Verfahren geklärt und muss auch geklärt werden."

"Was wollen Sie tun, um Unternehmern wie mir zu helfen?"

Der Unternehmer Markus Feuchter hat mehrere Millionen Euro in Maschinen zur Herstellung von FFP2-Masken investiert, doch er bekommt keine Aufträge von der öffentlichen Hand. Der Staat würde lieber billige Masken aus China bestellen, obwohl die Politik zu Investitionen in diesem Bereich aufgerufen habe. "Was wollen Sie tun, um Unternehmern wie mir zu helfen?", will Feuchter von Scholz wissen.

"Das ist natürlich eine schwierige Situation und die will ich mir nach der Sendung gerne anschauen", sagt Scholz. "Wir brauchen auf jeden Fall eigene Kapazitäten zur Herstellung von medizinischem Material, damit wir in Krisen wie der Corona-Pandemie nicht auf das Ausland angewiesen sind."

Eine Kinderärztin aus Göttingen beginnt ihre Einlassungen mit dem Satz: "Herr Scholz, ich habe Angst". Noch nie habe sie so viele Kinder mit Problemen wie Depressionen, Ängsten oder Übergewicht erlebt wie seit Beginn der Pandemie. "Warum werden die Kinder jetzt in der vierten Corona-Welle erneut vernachlässigt?", will sie von Scholz wissen. Scholz stimmt der Ärztin in allen Punkten zu und verweist auf den Soforthilfefonds der Bundesregierung für Kinder.