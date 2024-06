Hat die SPD vor allem auch wegen des Ukraine-Kriegs bei der Europawahl verloren? Dies wies Parteichef Lars Klingbeil am Donnerstagabend bei "Maybrit Illner" zunächst weit von sich. Zum Ende der Talkshow aber klang das etwas anders. Mit Blick auf die anstehenden, schwierigen Haushaltsverhandlungen in der Ampelkoalition betonte er: "Wir müssen am Ende sehr klarmachen: Wir sind bereit, die Ukraine weiter zu unterstützen. Aber das darf nicht zulasten des Zusammenhalts hier im Inland passieren."