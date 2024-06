Was ist die Vertrauensfrage?

Was ist ein "Konstruktives Misstrauensvotum"?

Wie wahrscheinlich ist das?

Zumindest die Wählerinnen und Wähler der Grünen stünden wahrscheinlich nicht hinter einer solchen Entscheidung. So geben 53 Prozent von ihnen laut Daten der ARD mit Infratest dimap an, mit der Bundesregierung zufrieden zu sein. Auch bei der SPD liegt die Zufriedenheit bei über 50 Prozent. Ein Konstruktives Misstrauensvotum würde also zumindest bei knapp über der Hälfte der Grünen- und SPD-Wählenden nicht zu ihrer Zufriedenheit passen. Besonders unzufrieden sind hingegen die Wählerinnen und Wähler der Union, des BSW und der AfD.

Hinzukommt, dass zumindest die Bevölkerung in Olaf Scholz einen besseren Bundeskanzler sieht als in Friedrich Merz. Laut Daten von Infratest dimap in Zusammenarbeit mit der ARD sehen 23 Prozent von ihnen in Scholz einen guten Bundeskanzler und nur 20 Prozent in Merz – damit sind offenbar nicht einmal alle Wählerinnen und Wähler der Union von CDU-Chef Friedrich Merz als Kanzler überzeugt.