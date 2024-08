Die Union hat laut dem aktuellen ARD-"Deutschlandtrend" ihren Vorsprung in der Wählergunst ausgebaut. CDU und CSU erreichten in der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage des Instituts Infratest dimap 32 Prozent, einen Punkt mehr als zuvor. Die AfD folgt mit 16 Prozent (minus eins) auf dem zweiten Platz. Für die SPD werden 15 Prozent vorhergesagt (plus eins).