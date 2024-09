Insbesondere unter den jungen Wählern hat die AfD stark zugelegt. Ausgerechnet in der Generation also, die zuvor lange die Grünen präferiert hat. Wie erklärt sich das?

"Wir sind die Partei der Zukunft. Die jungen Leute strömen uns zu": Das proklamiert Hans-Christoph Berndt, der AfD-Spitzenkandidat für die Brandenburger Landtagswahl. Die Sätze stammen aus einer Wahlkampfrede des 68-Jährigen, seine Partei hat diese Passage so wie weitere Ausschnitte der Rede auf TikTok geteilt – dort, wo sie die angesprochene Zielgruppe erreicht.

Berndt hat tatsächlich recht. Bei den zurückliegenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen war die AfD bei jungen Menschen mit Abstand die beliebteste Partei. In Thüringen wählten 38 Prozent der unter 25-Jährigen die AfD, in Sachsen waren es 31 Prozent – jeweils mit großem Abstand vor der zweitplatzierten CDU.

Junge Menschen wählen Grüne und FDP – das ist jetzt anders

Das wirkt paradox, galt die AfD doch lange Zeit als eine Partei der Mittelalten, derjenigen, die sich in der Gesellschaft abgehängt fühlen. Junge wählten noch vor Kurzem eher die Grünen oder FDP – bei der vergangenen Bundestagswahl waren diese Parteien die großen Gewinner. Nur sieben Prozent der Erstwähler stimmten damals für die AfD. Das hat sich gedreht. Auch in Brandenburg wird Umfragen zufolge ein hoher Zuspruch der jungen Generation für die AfD erwartet.

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Doch ein paar Grundlinien zeichnen sich Experten zufolge ab: Die in der öffentlichen Wahrnehmung vorherrschenden Themen haben sich verschoben – auch durch die AfD. Und diese spricht junge Menschen geschickter und gezielter als etablierte Parteien an.

Insbesondere die sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle für den Erfolg der AfD. Sie hat früher als andere Parteien die Möglichkeiten von TikTok erkannt. Der Augsburger Generationenforscher Rüdiger Maas hat mit vielen Jugendlichen über ihre Wahlentscheidung gesprochen. Dabei zeigte sich: Sie waren besonders empfänglich für emotionalisierte Darstellungen. Und: "Populistische Themen kann man besser emotionalisieren."

(Quelle: Institut für Generationenforschung) Zur Person Dr. Rüdiger Maas ist Gründer und Vorstand des Augsburger Instituts für Generationenforschung mit besonderem Fokus auf die Generationen Z und Alpha. Vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg hat das Institut Daten bei den jungen Wählern erhoben und ihre Beweggründe in Jugendwahlstudien veröffentlicht.

Dabei spielten nicht nur offizielle AfD-Accounts für die Partei eine Rolle, sondern auch andere Influencer aus dem rechten Spektrum beeinflussten die Jugend mit emotionalisierten Themen. Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Regionen haben Maas immer wieder von Geflüchteten berichtet, die angeblich Großmütter entführten, um Lösegeld zu erpressen. Es gibt keinerlei Nachweise für solche Taten, doch durch TikTok verbreiten sich solche Geschichten schnell und führen direkt zur AfD, weil die Accounts direkt oder indirekt auf die Partei als Lösung solcher "Probleme" verweisen.

"Die schiere Menge macht die AfD erfolgreich"

Doch nicht nur die Inhalte verfangen. Der Politikwissenschaftler Aiko Wagner sieht auch in der schieren Menge der Posts der AfD einen Grund für ihren Erfolg. "Dadurch kommt die Partei im Alltag viel häufiger vor." Aus einem einzelnen Wahlkampfauftritt postet die AfD meist zahlreiche kurze Ausschnitte; so hat der Account der Brandenburger AfD in den ersten beiden Septemberwochen nahezu 50 TikTok-Videos hochgeladen, die SPD in Brandenburg gar keines, die CDU sieben.

(Quelle: David Ausserhofer) Zur Person Dr. Aiko Wagner ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Sein Schwerpunkt ist die Politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland. Dabei hat er zuletzt insbesondere zum Wählerverhalten und Parteiensystem in Deutschland geforscht.

Die Strategie geht auf. Denn obwohl die meisten Videos lediglich von etwas mehr als 1.000 Menschen angesehen wurden, geht unter den Dutzenden Videos alle paar Tage eines viral. Wie der Redeausschnitt des Landesvorsitzenden René Springer, der sich über SUVs mit ukrainischem Kennzeichen auf den Autobahnen und Flixbuslinien nach Kiew aufregt. Er behauptet darin, die Ukrainer bekämen hier Bürgergeld und führen danach in ihre Heimat zurück. Das Video wurde über 320.000-mal angesehen.

Inhaltlich arbeiten sich die Politiker an vielen Themen ab: Migration, Sicherheit, Schulen, Volksentscheide. Dazu kommen offensichtlich KI-generierte Wahlaufforderungen, die aber kaum auf Interesse stoßen. Besonders häufig angesehen werden die emotionalen Videos, insbesondere Angriffe auf die politischen Gegner. Wenn es heißt, "Die CDU ist eine Partei von Lügnern" oder "Was wir an Hass auf unsere Kultur erleben, kommt von den Grünen", schauen Zehntausende, meist sehr junge Menschen, zu.

Flyer mit Emojis: "AfD macht das sehr geschickt"