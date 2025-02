Merz siegt, Scholz am Boden: Was das Wahlergebnis bedeutet

Was wird aus Olaf Scholz nach seiner Kanzlerschaft?

Scholz hat schon vor der Wahl klar gesagt, dass er einer Regierung eines Kanzlers Merz nicht angehören wird. Seine politische Karriere ist wahrscheinlich trotzdem nicht ganz beendet. Scholz hat seinen Wahlkreis in Potsdam gewonnen, für diesen Fall hatte er erklärt, bis zur nächsten Wahl im Bundestag bleiben zu wollen. "Das höchste Amt, in das man in Deutschland direkt gewählt werden kann, ist das des Abgeordneten im Deutschen Bundestag", sagt er.

Was wird aus Robert Habeck?

Eine Beteiligung der Grünen an der Bundesregierung ist nach den Hochrechnungen nur in einer Dreierkoalition möglich. Käme es zu solchen Gesprächen, wird der Grünen-Kanzlerkandidat mitverhandeln. Ein Ministeramt wäre ihm im Erfolgsfall praktisch sicher. Gehen die Grünen in die Opposition, ist völlig unklar, was aus Habeck wird. Zu den wenigen attraktiven Ämtern, die noch zu vergeben sind, gehört der Fraktionsvorsitz. Hier hat Annalena Baerbock aber die deutlich besseren Karten und einen zweiten Realo an der Spitze werden die Parteilinken nicht akzeptieren. Auch ein Rückzug Habecks ins Private gilt als möglich.

Was wird aus Christian Lindner?

Der FDP-Chef beendet seine politische Karriere. "Nun scheide ich aus der aktiven Politik aus", schrieb Lindner auf der Plattform X. Gut möglich, dass er sich jetzt erstmal der Familie widmet - schließlich ist sein erstes Kind unterwegs - und dann einen Job in der Wirtschaft anstrebt.

Was wird aus Sahra Wagenknecht?