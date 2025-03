Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie geht es weiter bei den Grünen? Und was hat das mit der Krise der Demokratie zu tun? Grünen-Politikerin Ricarda Lang im Gespräch.

Parteichefin ist sie schon seit November nicht mehr, so richtig weg aber auch nicht. Im Gegenteil. Ricarda Lang ist nach wie vor eine der wichtigsten Stimmen der Grünen. Ohne Amt kann sie nun freier sprechen als andere und tut das auch. Sie muss nicht mehr "Mist als Gold" verkaufen, wie sie es selbst mal nannte.

Und "Gold" war das Ergebnis der Grünen bei der Bundestagswahl sicher nicht. Was muss sich bei den Grünen nun verändern? Warum hält sie den Wahlkampf von Friedrich Merz nicht nur für eine "Sauerei", sondern für gefährlich? Und wo sieht sie selbst ihre Rolle in der Zukunft? Darüber spricht Ricarda Lang im Interview mit t-online.

t-online: Frau Lang, kaum werden die Grünen nicht mehr mitregieren, passiert das, was sie schon lange fordern: 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur und so viel wie nötig für Verteidigung. Sind die Grünen mächtiger, wenn sie in der Opposition sind?

Ricarda Lang: Wir waren mächtig in dem, was wir in den letzten Jahren verändert haben. In der Regierung, aber auch davor. Opposition ist nicht Mist. Parteien können dort die politische Debatte prägen. Das haben wir getan – und das sollten wir wieder tun, mit Elan und Freude. Es zahlt sich nun aus, dass wir seit Jahren darauf drängen, die Schuldenbremse zu reformieren und mehr zu investieren. Auch wenn ich die Anbahnung des Ganzen für durchaus gefährlich halte.

Warum?

Friedrich Merz hat seine Wählerinnen und Wähler angelogen. Im Wahlkampf hat er die Schuldenbremse zum Heiligen Gral der Generationengerechtigkeit erklärt, noch dazu illusorische Steuergeschenke ins Schaufenster gestellt – wohl wissend, dass das alles nicht funktioniert. Kaum ist gewählt, macht er das genaue Gegenteil. So was kostet enorm Vertrauen, und zwar in das Funktionieren unserer Demokratie insgesamt. Wahlkämpfe sind dazu da, sich ein Mandat für sein politisches Handeln abzuholen. Friedrich Merz hat stattdessen ein entkoppeltes Schauspiel aufgeführt.

(Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago) Zur Person Ricarda Lang, 31 Jahre alt, ist eines der großen politischen Talente der Grünen. Von 2022 bis Ende 2024 war sie mit Omid Nouripour Parteichefin. Nach mehreren Wahlniederlagen auf Länderebene und vor dem Bundestagswahlkampf traten sie zurück. Lang trat mit 18 Jahren der Grünen Jugend bei und wurde 2021 in den Deutschen Bundestag gewählt.

Hätten die Grünen in den vergangenen Jahren trotzdem besser mit der Union regiert, wenn Sie die Möglichkeiten jetzt so sehen?

Ich will es anders formulieren: Ohne die FDP regiert es sich leichter. Die Union ist im Kern eine opportunistische Partei. Das macht sie flexibel – deutlich flexibler, als es die ideologische Lindner-FDP war. Trotzdem: CDU und CSU haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder der Realität verweigert. Selbst jetzt, in ihrer 180-Grad-Wende, wurschteln sie weiter herum, statt sich zu einer grundlegenden Reform der Schuldenbremse durchzuringen.

Man könnte mit Helmut Kohl sagen: "Entscheidend ist, was hinten rauskommt." Ist diese CDU-Philosophie heute gefährlicher als früher, weil zu viel Vertrauen in die demokratischen Parteien verloren geht und das die Populisten noch stärker macht?

Der Satz stimmt immer noch. Am Ende kommt es in der Politik immer darauf an, was man zum Besseren verändern kann. Das gilt auch jetzt für meine Partei. Ich halte Merz' Wahlkampf für eine Sauerei, aber daraus folgt nicht, dass ich mich beleidigt in die Ecke stelle und den moralischen Zeigefinger hebe. Union und SPD brauchen unsere Stimmen im Bundestag. Im Gegenzug wollen wir ihren Vorschlag besser machen, dringend notwendige Investitionen in den Klimaschutz verankern – und wir werden auch weiterhin auf eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse drängen.

