Aktivist will in Papst-Zimmer eindringen

Bundestagswahl Merz will Regierung bis Ostern - SPD sortiert sich

Von dpa 24.02.2025 - 17:01 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Schon werden die ersten Wahlplakate abgebaut, wie hier in Gelsenkirchen. In der nordrhein-westfälischen Stadt landete die AfD laut Daten der Bundeswahlleiterin mit 24,7 Prozent der Zweitstimmen knapp vor der SPD, die 24,1 Prozent erhielt. (Quelle: Christoph Reichwein/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jetzt müssen sich Politiker zusammenraufen, die einander im Wahlkampf hart bekämpft haben. Aus der CDU sind versöhnliche Töne zu hören. Bei der Konkurrenz gibt es weitere Konsequenzen.

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz strebt nach seinem Wahlsieg rasche Gespräche mit der SPD über die Bildung einer neuen Bundesregierung an. Er sei "fest entschlossen, mit den Sozialdemokraten konstruktive, gute, zügige Gespräche zu führen", sagte er nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien. Damit solle man in der Lage sein, "in etwa bis Ostern" eine Regierung zu bilden. Doch die unterlegene SPD muss zunächst mal ihre Personalfragen klären und versucht, Merz" Selbstgewissheit zu erschüttern.

Der CDU-Chef nannte drei Themen, die prioritär zu besprechen seien - die Migrationspolitik, die Wirtschaftspolitik sowie die Außen- und Sicherheitspolitik. Er sei trotz der schwierigen Ausgangslage zuversichtlich.

Klingbeil: Regierungsbeteiligung der SPD noch offen

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil dämpfte den Optimismus des CDU-Vorsitzenden. "Ob die SPD in eine Regierung eintritt, das steht nicht fest. Das sind Entscheidungen, die in den nächsten Wochen und Monaten getroffen werden", sagte er. Über eine mögliche Regierungsbeteiligung will die SPD ihre Mitglieder entscheiden lassen.

Klingbeil will Parteichef bleiben und am Mittwoch für den Fraktionsvorsitz kandidieren. Auch Co-Parteichefin Saskia Esken möchte ihren Posten behalten. Sie habe mehr als fünf Jahre mit großer Freude an der Geschlossenheit der Partei gearbeitet, sagte Esken - "und das gedenke ich auch weiter zu tun." Olaf Scholz (SPD), der erneut ein Direktmandat in Potsdam gewonnen hat, will nach seiner Zeit als Bundeskanzler Abgeordneter bleiben.

Die SPD hat mit Scholz als Kanzlerkandidat bei der Wahl am Sonntag ein historisch schlechtes Ergebnis von 16,4 Prozent eingefahren. CDU und CSU erhielten laut dem vorläufigen Ergebnis 28,5 Prozent der Stimmen.

Weitere führende Politiker der drei früheren Ampel-Partner zogen derweil persönliche Konsequenzen. "Ich werde keine führende Rolle in den Personaltableaus der Grünen mehr beanspruchen oder anstreben", sagte Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck. Die Partei des Wirtschaftsministers war auf 11,6 Prozent abgesackt (2021: 14,7). Als neues Führungsduo für die Grünen-Fraktion werden Annalena Baerbock und Katharina Dröge gehandelt.

Kubicki fühlt sich berufen

Nach der verheerenden Wahlniederlage der FDP, die mit 4,3 Prozent aus dem Bundestag flog, stellt sich Parteivize Wolfgang Kubicki für eine Nachfolge des Vorsitzenden Christian Lindner auf. "Ich bin heute Nacht von so vielen Menschen aus der Partei und von Unterstützern gebeten worden, die Führung der Partei zu übernehmen, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, im Mai zu kandidieren, um die Partei zusammenzuhalten und neu zu motivieren", schrieb der 72-Jährige auf der Kurznachrichtenplattform X.

FDP-Chef Lindner hatte seinen Rückzug schon angekündigt, als sich abzeichnete, dass die Freien Demokraten unter fünf Prozent bleiben würden. Am Montag zog sich auch der designierte Generalsekretär Marco Buschmann von seinem Posten zurück.

Video | FDP-Chef Lindner: "Die nächsten vier Jahre werden entscheidend sein für unsere Demokratie" Player wird geladen Quelle: reuters

Weidel und Chrupalla wollen zusammen weitermachen